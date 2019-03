Han er et af de mest lovende navne i dansk cykelsport. Og i år bliver der for alvor stillet krav til ham.

23-årige Mads Pedersen blev lynhurtigt folkeeje, da han på fem dage først fik sig en femteplads i Dwars door Vlaanderen og siden en andenplads i monumentet Flandern Rundt.

Med de helt store klassikere på trapperne kan Mads Pedersen godt mærke, at der er kommet mere pres på. Han skal levere mere.

»Jeg synes, jeg har været god til at lukke af for presset fra medierne og rundt omkring det, og jeg behøver ikke tage mig af, at de synes, jeg skal lave x antal resultater.«

Mads Pedersen undervejs i sidste års Flandern Rundt, hvor han blev nummer to.

»Men selvfølgelig kan jeg godt mærke, at der bliver presset på fra ledelsen og holdkammeraterne, at man skal præstere lidt mere. Og det er fair nok, når man har vist, man godt kan være med,« fortæller Mads Pedersen til B.T.

Det pres kommer især til udtryk ved, at der ikke længere er lige så meget plads til at have de dårlige dage.

Holdet ved godt, at de kan komme, fortæller Mads Pedersen, men forventningerne har fået et nøk op til denne sæson.

»Sidste år forventede de ikke noget, der mindede om en top-10-placering i nogen af klassikerne. De forventede ikke, at jeg kørte med i finalen i Flandern Rundt. Men det bliver der forventet i år,« siger den 23-årige Trek-Segafredo-rytter.

Ingen kaptajnrolle

Der er dog stadig et stykke fra øgede forventninger til en rolle som kaptajn, afslører Mads Pedersen.

»Medierne vil gerne have, jeg skal være højere i hierarkiet, end jeg er. Min rolle er fuldstændig den samme som sidste år. Både John (Degenkolb) og Jasper (Stuyven) er foran mig.«

»Jeg har lavet to gode resultater, og nu skal jeg vise, at jeg kan lave resultater og være stabil hver gang. Det tager lidt tid, men det håber jeg at vise i år. Så kan det være, jeg kan stige en grad eller to i hierarkiet næste år,« fortæller Mads Pedersen.

Det var netop på den måde, han endte med topplaceringer i de to Flandern-klassikere sidste år. Her røg han af sted i det, der skulle vise sig at være det rette angreb i begge løb.

Podiet ved Flandern Rundt 2018 - Mads Pedersen, Niki Terpstra og Philippe Gilbert.

Men Mads Pedersen tager gerne rollen som luksushjælperytter på sig.

»Jeg skal ikke føre og hente vand længere, så på et vist niveau har jeg en beskyttet rolle. Når vi til en absolut finale, og der er brug for hjælp, så trækker jeg i arbejdstøjet og hjælper.«

»Men hvis mulighederne byder sig, som i Dwars door Vlaanderen, med hugget, der kører, så skal jeg med for at dække af. Og det kan lige så godt køre til finalen, som mange andre udbrud kan.«

Formen er god

Kigger man på Mads Pedersens resultater i de klassikere, han har kørt ind i starten af sæsonen, har det ikke været helt prangende.

I Omloop her Niuewsblad havde han en offday, mens han blev fanget af en punktering på et afgørende tidspunkt i Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

I Driedaagse Brugge-De Panne var han en del af et styrt tæt på mål.

Formen fejler dog ingenting, forsikrer Mads Pedersen, der har trænet på Mallorca med Jasper Stuyven.

»I Kuurne-Bruxelles-Kuurne havde jeg supergode ben og var godt med. Jeg tror på, at formen er rigtig god, og jeg har lavet den bedst mulige optakt til den her klassikersæson. Det er blevet kørt godt igennem.«