Danske ryttere er i høj kurs, mener Kim Andersen, der nu har fem danske ryttere i folden hos Trek.

Niklas Eg, Alexander Kamp, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose og nu også Jakob Egholm.

I næste sæson råder World Tour-holdet Trek over fem danske herreryttere. Det står klart, efter at Trek torsdag offentliggjorde 22-årige Egholm som ny rytter på holdet.

Ifølge holdets sportsdirektør Kim Andersen lagde Mads Pedersen et godt ord ind for sin landsmand.

- Det er helt klart på en stor anbefaling og hjælp fra Mads Pedersen. Så må vi se, hvad han kan udvikle sig til. Der er i hvert fald ikke tvivl om, at det er sit livs chance, som Jakob får, siger Kim Andersen.

Ved DM i august var det da også tydeligt, at Pedersen fik hjælp af netop Egholm i linjeløbet, som Kasper Asgreen endte med at vinde, selv om Egholm kørte for holdet Hagens Berman Axeon.

- Mads har snakket for Jakob i et stykke tid. De støtter hinanden meget til træning og i al almindelighed. Det er en stor hjælp for Mads.

- Og Mads har en god position på holdet, så der bliver selvfølgelig lyttet til ham, siger Kim Andersen.

Med fem ryttere på holdet bliver Trek det mest danskerglade hold på World Touren i 2021.

Men generelt er der rift om de danske ryttere, og foruden Skjelmose og Egholm får Frederik Wandahl (Bora) og Andreas Kron (Lotto Soudal) debut på cykelsportens øverste hylde i næste sæson.

- Der har været en del danske ryttere, som har vist et enormt niveau, og det vækker interesse mange steder, lyder det fra sportsdirektøren.

- Som dansker har man et ry for at være veltrænet, velforberedt og leve professionelt. Det starter helt nede fra juniortiden, at man har et højt niveau i den retning.

- Der er en selvopofrelse for at gøre det, man har en drøm om. Man har fået en god grundskole helt fra drengerækkerne i de danske klubber og senere på de danske kontinentalhold, siger Kim Andersen.

Mens de fire nye danskere gør deres indtog på World Touren næste år, står Jesper Hansen (Cofidis), Michael Carbel (NTT) og Rasmus Byriel Iversen (Lotto Soudal) uden kontrakt i 2021.

Andreas Stokbro har kontrakt med NTT næste år, men holdets fremtid er fortsat usikker.

/ritzau/