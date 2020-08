Verdensmester Mads Pedersen har forståelse for afbud til DM i linjeløb, men ærgrer sig alligevel.

Mange øjne vil søndag være rettet mod Mads Pedersen ved DM i linjeløb.

Både fordi han som verdensmester kører rundt i den regnbuefarvede trikot, men også fordi han er en af de store World Tour-profiler, som er til start.

Mens Mads Pedersen, som til daglig kører for Trek, er med i løbet, glimrer profiler som Michael Valgren (NTT), Jakob Fuglsang (Astana) og Magnus Cort (EF) ved deres fravær.

Hvert år vælger en stribe af de bedste danske cykelryttere at blive væk fra det nationale mesterskab. Det er en skam, mener Mads Pedersen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, der bliver meldt afbud til et DM for at være helt ærlig. Men det er sådan, det er, og jeg kan også forstå deres prioriteter. Når man bor i udlandet, er det også et logistisk helvede at skulle have alt udstyr hjem og tilbage til Touren ret kort efter. Især i en sæson som den her, hvor det er så presset.

- Så jeg kan sagtens forstå det, jeg synes bare, at det er lidt ærgerligt, at et nationalt mesterskab bliver nedprioriteret, siger Pedersen, der selv har kørt DM hvert år siden 2015.

Coronarestriktioner, den komprimerede cykelkalender og risiko for smitte er blevet nævnt som nogle af årsagerne til, at danske tilskuere i år må se langt efter de store navne.

Verdensmesteren er en af de få danskere, der forventes at skulle køre Tour de France, som er på startlisten, og han går efter sit andet danske mesterskab efter sejren i 2017.

Formen er god, selv om de største mål først ligger senere på sæsonen.

- Formen er, hvor den skal være, men jeg har endnu mere fokus på klassikerne. Det er der, jeg skal toppe. Dermed ikke sagt, at jeg ikke er klar til Touren.

- Jeg skal nok være i topform til Touren. Jeg håber selvfølgelig bare, at jeg kommer godt ud af Touren de næste uger frem mod klassikerne, siger han.

Årets DM i linjeløb køres i Middelfart. Herrerne begynder klokken 13.30 og skal køre en rundstrækning på 11,7 kilometer 17 gange. Det giver en samlet distance på 198,9 kilometer.

Quick-Step-rytteren Michael Mørkøv, som har vundet de seneste to år, er på startlisten og kan sikre sig sin tredje DM-titel i træk. Det samme kan Amalie Dideriksen hos kvinderne, som begynder 10.30.

/ritzau/