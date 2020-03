Verdensmesteren Mads Pedersen har en opsang.

En opsang til medierne i kølvandet på Jakob Fuglsang-sagen, hvor den danske Astana-stjerne blev kædet sammen med dopinglægen Michele Ferrari uden beviser.

»Ja, jeg synes, at det er ærgerligt, at man som dansk medie går ud og peger på en stor rytter som ham. Man prøver på en måde at pille ham ned og skriver en historie, der ikke er nogen deciderede beviser på. Men medierne skal også leve og have noget at skrive om,« siger verdensmesteren til B.T.

For godt en måned siden skrev DR, Politiken og norske VG, at cykelsportens uafhængige antidopingorganisation, CADF, havde undersøgt Fuglsang for et forhold til kontroversielle Michele Ferrari. Ifølge efterretninger var Fuglsang angiveligt blevet set med lægen, men konklusionen var også, at der ikke kunne etableres en forbindelse mellem de to.

Jakob Fuglsang vandt overlegent det spanske løb Ruta del Sol i februar. Foto: Daniel Perez Vis mere Jakob Fuglsang vandt overlegent det spanske løb Ruta del Sol i februar. Foto: Daniel Perez

Sagen blev lukket, før den nærmest var åbnet, og derfor kalder Mads Pedersen det kritisabelt, at medierne greb historien.

»Det er bare noget pis, at det kommer ud, før der er nogen konkrete beviser på det. Men det kan man ikke gøre noget ved nu. Fuglsang må komme videre derfra, og jeg synes, at han har vist det på den bedste måde. Han har lukket munden på en kedelig historie ved at køre stærkt på cyklen,« mener Trek-Segafredo-rytteren om Fuglsang, der overlegent vandt det spanske løb Ruta del Sol, kort efter sagen brød ud.

Cykelsporten har en dyster fortid i forhold til brugen af doping, og derfor skal der mindre til at genantænde dopingmistanken, der længe har ligget som en tyk tåge over feltet.

Alligevel skulle medierne have tænkt sig en ekstra gang, inden man publicerede historien. Men ikke fordi, den omhandler cykelsporten med dens blakkede dopingfortid.

Mads Pedersen har fulgt med i sagen om Jakob Fuglsang. Foto: DAVID MARIUZ Vis mere Mads Pedersen har fulgt med i sagen om Jakob Fuglsang. Foto: DAVID MARIUZ

»Det er lige meget, hvilken sport det er. Det er topnederen at blive beskyldt for at lave noget, som der overhovedet ingen beviser er for. Lige meget hvilken sport det er, er det træls,« fastslår han.

Tidligere har Mitchelton-Scott-rytteren Christopher Juul-Jensen også kritiseret medierne for publiceringen af Fuglsang-historierne.

»Når der slet ikke er noget at komme efter, så er Jakob Fuglsang blevet udsat for groft justitsmord,« sagde han til B.T.

