Følgende ord havde jeg aldrig troet, at jeg skulle høre fra en cykelrytter. Men den er god nok.

»Det er nærmest fuldstændig lige meget, hvilken form man er i, når man stiller op. Lige nu handler det jo om, at vi kommer ud at vise vores sponsorer igen til cykelløb. Uden sponsorer har vi ikke noget cykelhold, og uden cykelhold er der ikke nogen cykelløb.«

Mads Pedersen er formentlig manden med cykelfeltets smukkeste trikot, men det får han ikke lov til at vise frem på andet end træningsture.

Corona-virus har pauset cykelsæsonen siden midten af marts, hvor verdensmesteren akut måtte sætte sig ind i en bil og køre til Danmark fra Sydfrankrig – alene.

VM-jubel. Foto: BEN STANSALL Vis mere VM-jubel. Foto: BEN STANSALL

Hvornår Trek-Segafredo-rytteren kan vise regnbuestriberne frem under et officielt løb, ved han ikke endnu. Efter onsdagens udmelding om, at Tour de France køres med start i slutningen af august, er forhåbningerne dog i cykelfeltet, at sæsonen ikke er helt ovre.

»Alle kommer fuldstændig friske og klar til det cykelløb. Det bliver specielt, fordi det ikke ligger, hvor det plejer at ligge, men cykelløbsmæssigt bliver det sgu nok det samme,« siger Mads Pedersen om Tour de France, som er rykket fra 27. juni-19. juli til 29. august-20. september.

»Hvis Touren er et af de første løb, vi skal køre, så tror jeg nok, at det skal blive spændende. Som sådan tror jeg ikke, at det er dårligt.«

I april skulle Mads Pedersen have kørt favoritløbet Paris-Roubaix og forårsklassikerne med den mytiske trøje på skuldrene. Det får han ikke lov til, og selvom det ser ud til, at løbene skal køres til efteråret, er han ikke sikker på, at han stiller til start i dem.

Folk kommer ikke til at huske, hvor mange løb jeg har kørt i VM-trøjen. De ved bare, at jeg har vundet den Mads Pedersen

»I år hakker man bare hælene sammen, når holdet siger, at man skal køre det og det cykelløb. Det er dem, der betaler din løn, så de bestemmer, hvad du skal ud i. Sådan bliver det i det her efterår,« siger den danske verdensmester.

Så længe tilstandene er sådan her, aner han ikke, hvilke løb han skal køre. Det går ham da på, at det lige præcis skal være det år, hvor han er regerende verdensmester.

»Det er da brandærgerligt,« siger Mads Pedersen, der dog ikke bruger tiden på at være bitter over, at han ikke får vist trøjen frem.

Han vil hellere vende det hele på hovedet. Ligesom han gjorde den dag i Yorkshire sidst i september, hvor han satte alt på et bræt ved at angribe 50 kilometer fra mål ved VM.

VM-ekstase. Foto: BEN STANSALL Vis mere VM-ekstase. Foto: BEN STANSALL

»Folk kommer ikke til at huske, hvor mange løb jeg har kørt i VM-trøjen. De ved bare, at jeg har vundet den.«

Men du har ikke tænkt, at det da er typisk, at det skal ske nu?

»Jo, jeg har sgu da så,« siger han.

»Det havde været forkert, hvis ikke jeg havde. Så er man ikke en sportsmand. Så det er da sket, men det er ikke sådan, at jeg ikke kan sove om natten.«

Man bliver ikke skrupskør, bare fordi man har vundet den trøje Mads Pedersen

Men hvad gør man så, når man ikke kan vise hele verden den trøje, som man er stolt af?

Når man ikke kan køre i den i sit favoritløb, og når man ikke kan sætte sine konkurrenter på plads i cykelløb?

Spiser man i den? Sover man i den? Ser man film med den på?

Ikke hvis man hedder Mads Pedersen.

VM-belønning – de mytiske striber. Foto: ALAIN JOCARD Vis mere VM-belønning – de mytiske striber. Foto: ALAIN JOCARD

»Man bliver ikke skrupskør, bare fordi man har vundet den trøje. Jeg har jo et almindeligt liv ved siden af,« fortæller han og fortsætter.

»Jeg træner så ofte som muligt i den. Men jeg kan love dig for, at hvis jeg hopper på min mountainbike, så tager jeg ikke den trøje på. For der er jeg ikke verdensmester.«

Krisen lærer os at slå koldt vand i blodet. Tænke kreativt og alternativt i forhold til, hvad vi plejer, mener cykelstjernen.

Det har han trods alt haft tid til at tænke på, selvom han og hustruen Lisette lige er flyttet i nyt hus.

Med i flyttekasserne har han haft 30-40 hvide cykeltrøjer med regnbuefarvede striber.

»Planen var jo, at jeg skulle køre cykelløb i dem. Vi har det sådan på holdet, at lige præcis den trøje dér gerne må være hvid og ren, når vi starter et løb,« siger Mads Pedersen.

For når han er kørt i mål i en VM-trøje, sætter verdensmesteren en krusedulle på dem og giver den videre til sponsorer sammen med rygnummeret fra løbet.

Måske han først får lov til det igen ved verdens største cykelløb.