Han har blandt andet vundet VM og seks etaper i Grand Tour-regi.

Men én ting mangler for Mads Pedersen: En monumentsejr.

Den danske Lidl-Trek-rytter har opnået en fjerdeplads i Paris-Roubaix, to sjettepladser i Milano-Sanremo og har stået på podiet to gange i Flandern Rundt.

Bare aldrig på den øverste plads.

Mads Pedersen efter etapesejren i Etoile de Bessèges. Foto: Sylvain Thomas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen efter etapesejren i Etoile de Bessèges. Foto: Sylvain Thomas/AFP/Ritzau Scanpix

»Hvis jeg kan slutte 2024-sæsonen af med en monumentsejr og intet andet, er det en succes. Hvis jeg kunne bytte alle mine sejre ud med et monument, ville jeg gøre det,« siger Mads Pedersen til VelonCC.

Første forsøg i jagten på et monument starter i marts, hvor Milano-Sanremo og Flandern Rundt løber af stablen, mens Paris-Roubaix venter i april.

Mads Pedersen har fået en god start på 2024, hvor han i øjeblikket deltager i det franske etapeløb Etoile de Bessèges.

På 2. etape blev danskeren nummer to, men på 3. etape tog han revanche og kørte først over målstregen, hvilket betyder, at han nu fører løbet.

Løbet slutter med en enkeltstart søndag og bestod oprindeligt af fem etaper.

1. etape blev aflyst, fordi strejkende landmænd forstyrrede trafikken i området omkring Bellegarde, hvor løbet køres.