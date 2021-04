»Jeg tror, det er den bedste sæsonstart nogensinde. Jonas Vingegaard har vundet fire cykelløb, og jeg kan ærlig talt ikke listen over danskere, der har vundet. Men det har vel aldrig været bedre.«

Så kontant er meldingen fra Deuceuninck-Quick-Steps danske sportsdirektør, Brian Holm, om danskernes cykelsæson indtil videre.

Og det er da svært at løbe fra, at den har udviklet sig til en lang dansk sejrsgang.

Jubel, enorme triumfer og en helt vanvittig dansk dominans har været nogle af de ord og prædikater, som man kan bruge om de danske rytteres historisk gode sæsonstart.

Jeg er stolt af at være dansker, når vi får sådan nogle resultater. Mads Pedersen om den danske sæsonstart.

»Altså, Bjarne vandt jo Touren, den er svær at slå. Uden en Tour-sejr bliver en sæson ikke meget bedre end det her. Der er simpelthen en bredde, der ikke har været før,« siger Brian Holm.

Søndag kronede Kasper Asgreen den danske kongestart, da han vandt monumentet Flandern Rundt – et løb, Rolf Sørensen havde vundet som den eneste dansker hidtil for mere end 20 år siden.

Derudover har altså Vingegaard, Mikkel Honoré, Mads Pedersen, Magnus Cort, Mads Würtz Schmidt og Andreas Kron bidraget til den danske sejrsparade. Du kan se listen over de danske topresultater i faktaboksen.

»Det er vanvittigt, fuldstændig vanvittigt at se alle danskere køre så stærkt. Det er helt vildt fedt at se. Jeg kan ikke sige, hvad det er, der gør det. Men man er stolt af det. Jeg er stolt af at være dansker, når vi får sådan nogle resultater,« fastslår Mads Pedersen, der selv hentede en sejr i Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Danske resultater i 2021 Sejre Flandern Rundt: Kasper Asgreen

Settimana Internazionale Coppi e Bartali – samlet vinder: Jonas Vingegaard

Settimana Internazionale Coppi e Bartali – anden etape: Jonas Vingegaard

Settimana Internazionale Coppi e Bartali – fjerde etape: Jonas Vingegaard

Settimana Internazionale Coppi e Bartali – femte etape: Mikkel Honoré

E3 Saxo Bank Classic: Kasper Asgreen

Catalonien Rundt – første etape: Andreas Kron

Tirreno-Adriatico – sjette etape: Mads Würtz Schmidt

Paris-Nice – ottende etape: Magnus Cort

Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Mads Pedersen

UAE Tour – femte etape: Jonas Vingegaard Podiepladser Baskerlandet Rundt – første etape: tredjeplads til Jonas Vingegaard

Settimana Internazionale Coppi e Bartali – samlet klassement: andenplads til Mikkel Honoré

​Settimana Internazionale Coppi e Bartali – femte etape: andenplads til Jonas Vingegaard

Bredene Koksijde Classic: andenplads til Mads Pedersen

Paris-Nice – første etape: tredjeplads til Mads Pedersen

Paris-Nice – anden etape: andenplads til Mads Pedersen

Royal Bernard Drome Classic: tredjeplads til Mikkel Honoré

UAE Tour – første etape: tredjeplads til Michael Mørkøv

UAE Tour – anden etape: tredjeplads til Mikkel Bjerg

Étoile de Bessèges – første etape: tredjeplads til Mads Pedersen

Étoile de Bessèges – tredje etape: tredjeplads til Mads Würtz Schmidt Kilde: Pro Cycling Stats

Den tidligere verdensmester mener, at de danske ryttere er blandt verdenseliten.

Og det er svært at anfægte, når man ser på den enorme talentmasse på World Touren – cykelsportens øverste hylde.

»Det er toplirens at være en del af. Ikke kun for dansk cykelsport, men også for en selv. Man nyder det hver gang, der er en dansker, der leverer et godt resultat, men man vil jo også gerne selv. Så vi er med til at presse hinanden på den måde,« siger Trek-Segafredo-rytteren der også påpeger danskernes enorme betydning uden for resultatlisterne.

»Se på Michael Mørkøv for eksempel. Han bliver også anerkendt som verdens bedste leadout-mand. Det er vanvittigt, så store danskerne er blevet.«

Kasper Asgreen brøler glæden ud: Han har vundet Flandern Rundt. Foto: DAVID PINTENS

En af de ryttere, som endnu ikke har hentet sejre i 2021, er Søren Kragh Andersen.

I fjor var han en af de mest succesfulde med blandt andet to Tour de France-sejre, og han håber da også på at blive en del af de triumferende ryttere i år.

»Altså, dansk cykelsport, det er helt vildt jo. Det er top, top, toppen af cykelsport i hele verden for tiden. Det giver også mig motivation. Hvis det kan lykkes for dem, så kan det også lykkes for mig,« fortæller Team DSM-rytteren.

»Jeg tror, at de andre har det lige sådan. Sidste år havde jeg et godt år, og da tænkte folk sikkert det samme. Jeg er glad for at være en del af det, det er en gylden generation, må jeg sige.«

»Der bliver kørt stærkt alle vegne. Jeg prøver at se, om jeg kan blive en del af det i de kommende uger. Jeg skal i hvert fald gøre mit for at blive en del af det,« siger Søren Kragh Andersen.