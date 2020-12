Med VM-guld og tre verdensrekorder leverede banelandsholdet en af årets største danske sportspræstationer.

De måtte se coronapandemien spolere OL og en potentiel guldmedalje. Men det danske banelandshold i 4000 meter holdforfølgelsesløb har alligevel chancen for at tage en prestigefyldt pris med fra et besværligt 2020.

Den lynhurtige kvartet, der består af Rasmus Lund, Julius Johansen, Lasse Norman Hansen og Frederik Rodenberg, er nemlig blevet nomineret til årets sportsnavn, meddeler Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i en pressemeddelelse.

Det er de to idrætsorganisationer, der står for kåringen, som finder sted 2. januar.

Banelandsholdet er nomineret som belønning for et brag af en VM-præstation i Berlin i februar.

Her satte det danske hold ikke færre end tre verdensrekorder i løbet af to dage og vandt verdensmesterskabet i suveræn stil.

- Det er en uhørt bedrift, og derfor er banelandsholdet i 4000 meter holdforfølgelsesløb meget værdig til at være nomineret til årets sportsnavn 2020, siger DIF's formand, Niels Nygaard.

Banekvartetten er den anden af tre nominerede til sportsprisen. De fire cykelryttere skal kæmpe med fodboldspilleren Pernille Harder og en endnu ikke offentliggjort tredje kandidat.

/ritzau/