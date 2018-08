Julius Johansen var ved at køre galt i et sving, men er glad for sin fjerdeplads på Kiddesvej.

Vejle. Han er løbets yngste mand, men Julius Johansen var alligevel ved at tage fusen på alle konkurrenterne på torsdagens kongeetape i PostNord Danmark Rundt.

Sammen med amerikaneren Robin Carpenter (Rally) havde det 18-årige stortalent fra ColoQuick et hul til forfølgerne på den sidste tur op ad Kiddesvej i Vejle.

Først til allersidst blev duoen overhalet af Alexander Kamp (Waoo) og den senere etapevinder Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan), men det kan ikke ødelægge Julius Johansens humør.

- Jeg er helt tilfreds med, hvordan det gik. Det var slet ikke noget, jeg regnede med, da jeg stod op i morges. Det er ikke en etape, der passer mig supergodt.

- En overgang troede jeg på, at vi kunne holde hjem. Men jeg kan godt mærke, at jeg mangler noget erfaring og rutine. Jeg dummede mig super meget.

- Jeg prøvede at rykke lige før Kiddesvej og fik alt for meget fart på, så jeg måtte blokere bremserne for ikke at vælte. Men vi var blevet hentet alligevel, det var ikke det, der gjorde forskellen, siger Julius Johansen.

Sidste efterår blev han juniorverdensmester ved VM i Bergen, men en sejr på den mest prestigefyldte etape i Danmark Rundt ville klart overgå den triumf, mener han.

- Det ville have været suverænt det største i min karriere og et skridt mod en professionel kontrakt, men de kom jo drønende til sidst. Det må man tage hatten af for, men selvfølgelig drømte jeg om sejren, siger Johansen.

Hans fokus er nu på at beholde den hvide ungdomstrøje, som han overtog med fjerdepladsen i Vejle.

