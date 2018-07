25-årige Magnus Cort vandt søndagens etape af Tour de France, og han var selvsagt en lykkelig mand efter dagens tur.

»Det var fantastisk. De sidste 15 kilometer, havde vi rigtig godt styr på det, mig og Valgren. Det var fedt. Det er dejligt. Det er verdens største cykelløb,« siger den glade dansker til TV 2 Sport.

Han er den første dansker siden 2009, der har snuppet en etape-sejr, men han fik dog ikke den helt optimale optakt til dagens etape.

»Jeg kunne ikke rigtig sove i nat, fordi jeg vidste, den lå godt til mig i dag, så jeg har egentlig sovet dårligt, så det var jeg lidt bange for i morges. Det var en sindssygt hård start for at ramme udbruddet. Det tog en time, og der blev brugt mange kræfter. Men de andre har brugt ligeså mange kræfter, så det gik,« fortæller den 25-årige cykelrytter.

Magnus Cort kan søndag lade sig hylde som etapevinder. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Magnus Cort kan søndag lade sig hylde som etapevinder. Foto: STEPHANE MAHE

Dog følte han, at han havde godt styr på det mod slutningen af dagens etape.

»Vi sidder tre mand, og jeg kunne godt vente på dem bagved, for jeg kunne slå dem alle i spurten. Efterhånden behøvede jeg ikke føre så hårdt. Vi kørte egentlig relativt hurtigt ind, og jeg skulle bare sikre, de ikke kørte fra mig. Og så tog jeg den sidste kilometer fra front, det følte jeg, at jeg sagtens kunne,« siger Magnus Cort til TV 2 Sport.