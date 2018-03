Der var ikke nok kræfter i benene hos Mads Pedersen (Trek) til at komme afgørende væk i Dwars door Vlaanderen.

Waregem. Mads Pedersen (Trek) viste, at han er i stand til at køre med om sejrene i de store cykelløb.

Godt nok blev det ikke til sejr for Mads Pedersen i onsdagens World Tour-løb Dwars door Vlaanderen, men det var tæt på.

Med 1,3 kilometer til mål forsøgte Mads Pedersen at rykke fri fra en gruppe på fem ryttere, men Yves Lampaert (Quick-Step) lod ikke danskeren slippe.

I stedet udnyttede Lampaert, at der var stilstand i gruppen i de efterfølgende sekunder, da Mads Pedersen var blevet hentet.

Lampaert stak af og fik et afgørende hul, da ingen havde kræfter eller ønskede at bruge ressourcer på at hente belgieren.

Det var andet år i træk, at Lampaert vandt Dwars door Vlaanderen.

