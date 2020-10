Loulou Fuglsang strammer cykelskoene, giver ægtemanden Jakob et kys og siger pænt farvel til B.T.s udsendte i pragtlejligheden midt i det mondæne Monaco.

En babysitter er netop ankommet for at passe Fuglsang-parrets treårige datter, Jamie Lou, og så er der ingen tid at spilde. Loulou triller ud af lejligheden med sin lyserøde racer og tager hul på en sveddryppende cykeltur i de stejle bjerge omkring lilleputlandet.

Loulou ligner en trimmet topatlet. Træner mindst 15 timer om ugen, kravler op ad bjergene omkring rivieraen, som havde hun aldrig lavet andet, eller tager snildt en løbetur på 15 kilometer, inden hun henter Jamie Lou og sørger for aftenens sunde måltid.

Hun ved, hvad det vil sige at sidde på stigningerne med mælkesyre op over begge ører. Har på egen krop oplevet den smerte, der opstår, når kroppen skriger stop. Og vigtigst af alt kender hun til de store ofre og det enorme pres, som Jakob Fuglsang lever under.

Familien Fuglsang i lejligheden i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Familien Fuglsang i lejligheden i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen

B.T. har besøgt Fuglang-parret, inden den danske verdensstjerne satte kursen mod Giro d'Italia og det, der kan blive karrierens absolutte højdepunkt – den samlede sejr i en Grand Tour.

Her er det tydeligt, at Loulou Fuglsang har et budskab, hun vil ud med. Et budskab til danskerne om en større forståelse for det hårde og altopofrende liv som professionel sportsudøver. At det ikke nytter noget kun at kippe med flaget, når en dansker gør sig godt bemærket.

»Danskerne er meget hårde ved deres sportsstjerner. Det er noget meget dansk. Jeg har mange danske venner, også andre cykelryttere, der siger det samme. Selv venner og forældre holder dem på en eller anden måde nede,« siger den 26-årige luxembourger og fortsætter:

»De kunne udrette større ting, hvis hele landet stod bag dem. Også på de dårlige dage. Det er ikke nok kun at vise støtten på de gode dage. Man skal både være der, når de fejler, og når de vinder.«

Loulou Fuglsang er selv en habil cykelrytter. Foto: Instagram: Louloufuglsang Vis mere Loulou Fuglsang er selv en habil cykelrytter. Foto: Instagram: Louloufuglsang

Loulou er født og opvokset i Luxembourg, og her er der ifølge Jakob Fuglsangs kone en helt anden tilgang, medfølelse og støtte til landets få sportsstjerner. Noget, vi i Danmark bør lære af, mener hun.

»I Luxembourg gør man stjernerne større, end de egentlig er. Det gør folk stærkere – for jo mere støtte man får, jo bedre bliver man. Det er meget dansk, og det er ret trist, for Danmark har så mange fantastiske sportsudøvere.«

Et eksempel på den danske mentalitetet, som Loulou Fuglsang angriber, kan findes under sidste sommers Tour de France. Jakob Fuglsang udgik efter to dramatiske styrt, som han på ingen måde kunne have undgået.

'Han styrter altid!' lød automatreaktionerne på sociale medier. 'Hvorfor holder han sig ikke bare på cyklen?' spurgte sofafans overalt i det danske land.

Jakob Fuglsang med hustruen Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Jakob Fuglsang med hustruen Loulou og datteren Jamie Lou. Foto: Simon Baungård Thomsen

Internationalt har Astana-kaptajnen ellers ry for at være en af feltets teknisk dygtigste ryttere. Én af dem, der sidder allerflottest på en cykel. Ikke som ulykkesfuglen, som flere danskere døbte ham under 2019's Tour de France.

»Det er virkelig mange kritikere. Da han styrtede i Touren, var der mange, der plaprede løs uden at vide noget som helst om cykling. Man kan ikke bare kalde ham en taber, der aldrig kommer til at vinde, fordi han styrtede og udgik,« siger Loulou Fuglsang og fortsætter:

»Det er hårdt, når folk deler deres ærlige mening om Jacob. Jeg elsker, når de støtter ham, men hvis de ikke har noget godt at sige, burde de lade være. Man bør ikke kritisere folk på den måde – det gør ikke noget godt.«

Indtil videre har der ikke været meget at kritisere Jakob Fuglsang for i årets Giro d’Italia. Danskeren tabte en del tid på første etapes enkeltstart, men det var mest vejrguderne og en særdeles drilsk vinds skyld, og forhåndsfavoritten er siden kravlet frem i klassementet.

Jakob Fuglsang. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Jakob Fuglsang. Foto: Simon Baungård Thomsen

Loulou Fuglsang sætter selv kursen mod Italien i den sidste uge af Giroen for at heppe på sin danske darling. Og hun understreger efter røflen, at hun altså generelt holder meget af folket i nord.

»Jeg elsker danskere, og jeg elsker Danmark – og den måde, I lever på. De fleste danskere er meget venlige og har gode manerer, og generelt holder jeg altså af den danske mentalitet,« siger Loulou Fuglsang med et smil.