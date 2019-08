Dylan Teuns har overtaget føringen i Vuelta a España efter 6. etape, der blev vundet af Jesús Herrada.

Dylan Teuns (Bahrain Merida) er ny mand i den røde førertrøje i cykelløbet Vuelta a España efter 6. etape, selv om han tabte kampen om etapesejren til Jesús Herrada (Cofidis).

Dermed blev det også i denne omgang kun til en enkelt dag i rødt for Miguel Ángel López. Colombianeren førte også løbet efter 1. etape, men mistede trøjen dagen efter.

For anden dag i træk sluttede etapen med en stigning, og her kom Teuns og Herrada til mål sammen. Teuns så ud til at være tilfreds med at tage førertrøjen og var chanceløs i afslutningen.

Med sejren gjorde Jesús Herrada, hvad storebror José ikke formåede på 5. etape, hvor han blev slået i opløbet af to Burgos-ryttere.

Et styrt midtvejs på 6. etape kom til at koste den videre deltagelse for flere prominente navne.

Blandt andre gik det ud over Nicolas Roche (Sunweb), der tidligere i løbet kørte tre dage i rødt. Også de to Education First-profiler Rigoberto Urán og Hugh Carthy måtte opgive at fortsætte.

En gruppe på 11 ryttere skilte sig ud i front, og Lopez' Astana-hold virkede ikke til at være interesseret i at bruge for mange kræfter på at lukke hullet og forsvare kaptajnens føring.

Frontgruppen gik efterhånden i opløsning, og forrest kørte Herrada i mål i suveræn stil og kunne fejre sejren med en triumferende knytnæve.

Favoritterne sad samlet op ad målstigningen mod Ares del Maestrat, der ikke var udfordrende nok til at gøre en forskel blandt de største navne, som kom i mål 5 minutter og 44 sekunder efter Herrada.

Dylan Teuns kan nu se frem til at køre i førertrøjen på fredagens 7. etape, som han indleder med et forspring på 38 sekunder til David de la Cruz (Ineos). Miguel Ángel López er yderligere 22 sekunder efter.

/ritzau/