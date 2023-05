Det er én af de situationer, man som cykelfan bare ikke vil se.

Superstjernen Remco Evenepoel blev helt uskyldigt sendt en tur i asfalten, da en uventet gæst skabte kaos i Giro d'Italia-feltet.

Belgieren, der er én af favoritterne til at vinde den italienske grandtour, trak sorteper, da en løs hund besluttede sig for at løbe ud foran cykelrytterne.

Og så holdt hele cykelverdenen vejret. Se episoden øverst i artiklen.

Remco Evenepoel i asfalten. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Remco Evenepoel i asfalten. Foto: LUCA BETTINI

Evenepoel, der vandt enkeltstarten på første etape, blev siddende noget tid på den regnvåde asfalt, inden han fik hjælp til at komme på benene igen.

Superstjernen hoppede også tilbage på cyklen, mens flere Soudal-Quick Step-holdkammerater ventede på ham for at bringe ham tilbage til feltet.

Selvom de var over to minutter efter på et tidspunkt, er det lykkedes Evenepoel at få kontakt igen.

Belgieren mistede den lyserøde førertrøje til nordmanden Andreas Leknessund tirsdag, men han er fortsat 44 sekunder foran den anden store Giro-favorit Primoz Roglic fra Jumbo-Visma.

Dagens etape ender i Salerno, hvor danske Mads Pedersen er én af favoritterne til sejren.

Danskeren var centimeter fra at skrive historie mandag. Det kan du læse mere om HER.