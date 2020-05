Jesper Worre håber, at der kan meldes nye datoer for PostNord Danmark Rundt ud inden for fire uger.

Løbsdirektør Jesper Worre er optimist og regner fortsat med, at 2020-udgaven af PostNord Danmark bliver afviklet, selv om løbet tirsdag har meldt ud, at det ikke bliver på de oprindelige datoer i midten af august.

Der ser ud til at være plads i den Den Internationale Cykelunions (UCI) kalender i begyndelsen af september, siger løbsdirektøren.

- Der er gode muligheder for at finde en dato senere i år. Spørgsmålet er, hvor optimal den dato, vi vil blive foreslået, er for os. Vi ved, at vi ikke skal for langt ind i september, før det danske vejr ikke er så rart.

- Det foreløbige udkast fra UCI er, at der bliver travlt senere på året, men i begyndelsen af september ser det egentlig fornuftigt ud. Det er drømmen at køre der.

- Indtil videre kæmper vi, og vi snakker ikke om at aflyse, men om at finde en alternativ dato til løbet. Det er vigtigt for dansk cykelsport og talentudvikling, at vi kører, siger Jesper Worre.

Bliver løbet rykket til starten af september, kan det dog komme til at ligge oven i det udskudte Tour de France, der forventes at gå i gang 29. august og varer tre uger.

Det kan give mindre opmærksomhed, et svagere felt og potentielt færre indtægter til det danske etapeløb.

- Jo, vi kan godt risikere, at det ikke bliver under samme bevågenhed, hvis det bliver samtidig med Tour de France. Men det er hypotetisk, og normalt ville vi jo aldrig tænke tanken om at ligge samtidig med Tour de France, for det er ikke optimalt.

- Der er også andre end mig, som er inde over den beslutning, hvis det er der, vi kan køre. Vi er jo et lille land i forhold til, hvis der skulle være to store cykelløb på tv samtidig, siger Jesper Worre.

Han vil gerne have nye datoer på plads for cykelløbet omkring udgangen af maj.

- Vi håber at kunne komme med nye datoer inden for fire uger. På et tidspunkt bliver vi nødt til at kunne færdiggøre planlægningen.

- Vi følger og afventer myndighedernes udmeldinger. Det samme gør UCI, men de følger alle landes udmeldinger, så de kan lave en realistisk kalender, siger løbsdirektøren.

Selv om han er optimistisk ærgrer han sig over, at forbuddet mod offentlige forsamlinger på over 500 personer tidligst kan ophæves 1. september, så Danmark Rundt ikke kan køres som planlagt 11.-15. august.

- Vi havde en fantastisk plads i kalenderen, hvis vi havde kunnet køre i ugen inden de nationale mesterskaber og to uger inden Tour de France. Det var nogle fantastiske datoer, og det havde nogle af de helt store hold også meddelt os, siger han.

/ritzau/