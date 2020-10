Løbsdirektør følte sig presset til at forkorte fredagens etape, selv om der ikke var grund til det, siger han.

Løbsdirektøren i Giro d'Italia, Mauro Vegni, er uforstående over for, at fredagens Giro d'Italia-etape endte med at blive 134 kilometer kortere end planlagt på grund af en protest fra løbets ryttere, der ikke fandt det forsvarligt at cykle 258 formentlig regnvåde kilometer efter nogle hårde bjergslag.

Vejrforholdene berettigede dog ikke til en væsentligt kortere arbejdsdag, og rytternes protest blev først varslet kort før starten på etapen, lyder kritikken fra Mauro Vegni. Han vil nu have nogen til at bøde for episoden.

Det siger han til italienske Rai og La Gazzetta dello Sport ifølge Cycling News.

- Det er en uacceptabel beslutning, som vi var tvunget til at træffe. Lige nu tænker vi på at komme til Milano (målby for søndagens og Giroens sidste etape, red.), og så kommer nogen til at bøde for det her.

- Rytterne kendte distancen, og de vidste, at Giroen ville finde sted i oktober. Når man kører Giroen i oktober, kan man få en regnvejrsdag, men der var 13 grader ved starten af etapen. For mig virkede det ikke som en dramatisk vejrsituation, så der var ingen undskyldninger, siger løbsdirektøren.

Rytterne hævder, at de allerede torsdag var kommet med en anmodning om at forkorte fredagens etape via Sammenslutningen af Professionelle Cykelryttere (CPA), men det stemmer ikke, siger Mauro Vegni.

- Jeg fik ikke nogen anmodning fra ryttere eller fagforbund hverken i torsdags eller fredag morgen. Dem, som hævder, at anmodningen kom der, må bevise det, eller også kan de se frem til at få et brev fra mine advokater, siger løbsdirektøren.

Han er af den opfattelse, at rytternes anmodning først kom kort inden starten på fredagens etape, der var den tredjesidste i årets Giro d'Italia. Selve beslutningen, om at etapen skulle mere end halveres, blev først taget ti minutter før etapestarten.

Lørdag skal rytterne køre en bjergetape på 20. etape, mens Giroen slutter søndag med en enkeltstart, hvor der er mål i Milano.

/ritzau/