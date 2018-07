Ingen af de danske Tour-ryttere stiller til start ved PostNord Danmark Rundt, og det ærgrer i den grad løbsdirektøren Jesper Worre, der håber, at de når at skifte mening.

»Der er ingen tvivl om, at vi på alle leder og kanter gerne vil have danskerne til start. Og jeg håber, at de vil omgøre beslutningen, hvis de føler sig friske nok. Man kan håbe, at der er et bagland, der kan overbevise dem om at komme hjem og blive hyldet,« siger Jesper Worre til B.T.

Tirsdag gjorde MIchael Valgren det ellers klart, at han ikke stiller til start i det danske cykelløb, selvom det oprindeligt var planen. Og faktisk er det de fem selvsamme ryttere, der også meldte afbud til DM inden Tour de France.

Jesper Worre havde håbet på, at specielt Magnus Cort og Michael Valgren ville stille til start, så de kunne blive hyldet hjemme i Danmark.

»Der er jo en grund til, at vi inviterer Team Sunweb og Astana. Sunweb har Søren (Kragh, red.) og Astana har fire danske ryttere. Jeg havde ikke regnet med alle fire danskere, men i hvert fald to af dem,« siger Jesper Worre og fortsætter.

»Drømmescenariet var, at Cort og Valgren ville køre. Det er selvfølgelig ærgerligt, at de ikke synes, de har overskud til det. Det er jo deres egen beslutning, men de har ikke andre løb den uge. Derfor troede vi faktisk, at vi havde en god dato.«

Michael Valgren havde planlagt at køre PostNord Danmark Rundt, men har nu ændret mening.

Netop Michael Valgren og Magnus Cort har gjort sig flot bemærket under dette års Tour de France, og på 15. etape satte de adskillige verdensstjerner til vægs, hvorefter Magnus Cort til sidst kunne række armene i vejret. Og derfor bør de ifølge Jesper Worre komme hjem for at blive hyldet.

»Man skal huske sit bagland, og eksempelvis i golf kommer de alle hjem og spiller Made in Denmark. Det er også en måde at holde liv i arrangementet og i sit eget navn. Så jeg håber stadigvæk, at de gør det for deres baglands og hele Danmarks skyld, så de kan blive hyldet.«

Christopher Juul-Jensen vandt karrierens største sejr tilbage i juni, da han vandt en etape i Schweiz Rundt.

Løbsdirektøren kan dog omvendt glæde sig over, at det danske landshold, der skal køre PostNord Danmark Rundt, både har Mads Pedersen og Christopher Juul-Jensen på holdkortet.

»Det er meget glædeligt, at landsholdet bliver med to tidligere vindere. Det er super, og det har aldrig været så stærkt. De to glider jo ind som favoritter. Vi er ekstremt glade for, at de har prioriteret det.«

PostNord Danmark Rundt køres fra den 1. til den 5. august.