Så ruller rytterne ud på Tourens 16. etape.

Præcis som efter den første hviledag bliver rytterne også efter løbets anden hviledag sendt direkte i bjergene. Denne gang på en rejse over 218 kilometer og med fem stigninger undervejs.

16. etape

De skrappeste af dem er dog kategoriseret med næsthøjeste sværhedsgrad, og efter to stigninger i kategori 4 først på dagen, rammer rytterne først en i kategori 2 efter cirka 150 kilometers kørsel. Det indbyder til angreb langt udefra for de bjergryttere, der ikke længere udgør nogen fare i klassementet, så mon ikke, vi får "to løb i løbet" igen.

Hold øje med: Adam Yates, Rafal Majka og Warren Barguil.

