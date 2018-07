Nu rammer Tour de France-feltet endelig bjergene!

Tourens første bjergetape står for døren, når det går løs på stigninger som Col de la Croix Fry og Col de la Colombière tirsdag i Alperne - 158,5 kilometer fra Annecy til Le Grand-Bornand. Det bliver den første store styrkeprøve i klassementet, når feltet skal op over tre kategori 1-stigninger og en enkelt sitning uden for kategori.

På dagens etape kan det være værd at holde øje med ryttere som Alejandro Valverde, Chris Froome og Vincenzo Nibali.

God fornøjelse med dagens bjergetape, som du kan følge direkte her i livebloggen: