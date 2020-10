Sicilien er et farligt sted for cykelryttere. Giro d’Italias fire første dage på den syditalienske ø har budt på så meget kaos og ulykke, at det er et held, at kun fem ryttere er udgået.

Olieglat asfalt, livsfarlige vindstød, fritgående dyr på vejene, store huller i asfalten, der har fået ryttere (og vanddunke) til at flyve rundt, dramatisk styrt forårsaget af en helikopter, og en motorcykel, der var ved at pløje Jakob Fuglsang ned.

Farvel og tak til kæmpeprofiler som Geraint Thomas og Miguel Ángel Lopez, men heldigvis har den danske kaptajn sejlet uden om problemerne på Sicilien.

»Jeg er kommet helskindet gennem Sicilien uden at tabe tid. Det var et vigtigt delmål inden løbet,« siger Jakob Fuglsang til B.T. og fortsætter:

Den danske Astana-rytter Jakob Fuglsang. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Den danske Astana-rytter Jakob Fuglsang. Foto: Simon Baungård Thomsen

»Jeg er godt tilfreds med starten. Jeg er sluppet igennem de første dage uden uheld eller styrt, og jeg er godt tilfreds med den position, jeg har i klassementet.«

Giroen begyndte ellers skrækkeligt for Fuglsang, der på grund af en drilsk vind tabte mere end et minut til Geraint Thomas og Simon Yates på lørdagens enkeltstart.

»Jeg havde håbet, enkeltstarten gik anderledes, men etapen til Etna gik godt. De to favoritter fik problemer – Thomas er ude, og Yates er langt bagud i klassementet,« siger Fuglsang.

Danskeren er i øjeblikket nummer ni i klassementet, 1:15 efter portugisiske Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step) på førstepladsen.