Amalie Dideriksen giver næste år banecykling højeste prioritet i jagten på OL-succes i Tokyo.

Med søndagens DM-titel på landevej høstede cykelrytteren Amalie Dideriksen en tiltrængt triumf i en hidtil tung sæson.

Men om blot 13 måneder venter et langt større mål for den tidligere verdensmester, som sætter alt ind på at vinde en medalje på cykelbanen ved OL i Tokyo næste sommer.

- Jeg blev nummer fem ved OL i Rio (i omnium, red.), så jeg kører helt klart efter en medalje. OL er lige rundt om hjørnet. Tiden er gået hurtigt efter Rio, og jeg føler nærmest, at jeg lige er kommet hjem, siger Amalie Dideriksen.

Hun satser på at stille op i både omnium og i parløb - formentlig med Julie Leth som makker - når det går løs i den japanske hovedstad.

- OL er helt klart et kæmpe mål. Det er kun hvert fjerde år, så alle kommer i den bedst mulige form. Det gælder om, at jeg bliver ved med at klø på og tro på, at det kan lade sig gøre i Tokyo, siger Amalie Dideriksen.

Den tunge OL-satsning får betydning for hendes landevejskarriere i næste sæson.

Hun kører til daglig for storholdet Boels-Dolman, og her er man klar til at lade den hurtige dansker prioritere banen højst i månederne frem mod OL.

- Det var en af mine betingelser for at skrive kontrakt, og det forstår holdledelsen godt. Det er også stort for holdet, hvis jeg kan lave et resultat i Tokyo, siger Amalie Dideriksen.

- Jeg skal finde en god sæsonplan næste forår. Det betyder ikke nødvendigvis færre løb, for jeg kan også få en rigtig god grundform ved at køre på landevejen, forklarer hun.

Den 23-årige sprinter havde indtil søndagens DM-gevinst haft en usædvanlig stille sæson uden sejre og med kun én top-10-placering.

Derfor faldt triumfen i Esbjerg på et tørt sted.

- Det har ikke været mit bedste forår, og når sejrene ikke kommer, kan det være lidt svært at blive ved med holde humøret oppe. Jeg har haft nogle svære træningsdage.

- Men jeg har arbejdet hårdt og håbet på, at DM kunne blive en kickstart, så jeg forhåbentlig kan få en god sidste halvdel af sæsonen, siger Amalie Dideriksen.

Det var fjerde gang i karrieren, at hun vandt DM-titlen. Det skete også i 2014, 2015 og 2018.

