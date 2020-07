De er et ikonisk makkerpar, når det kommer til dansk cykling.

Men det betyder ikke, at alt altid har været en dans på roser for Jørgen Leth og Jørn Mader, der har kommenteret utallige Tour de France-etaper sammen.

Det fortæller de i TV 2-programmet 'Tour de ja-vu'.

For det meste var de gode venner, men Jørgen Leth kunne også blive vred, som han selv formulerer det. Og det blev han på et tidspunkt inden en etape på Alpe d'Huez, hvor der opstod gnidninger mellem de to cykel-entusiaster.

Jørgen Leth og Jørn Mader tilbage i 1995. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Jørgen Leth og Jørn Mader tilbage i 1995. Foto: NILS MEILVANG

»Der var der nogle gange, hvor jeg godt kunne blive ret irriteret over, at Mader pludselig overtog det hele, og jeg følte mig skubbet ud i siden, og så strejkede jeg en enkelt gang og sagde 'nu vil jeg ikke kommentere mere i dag'. Så forlod jeg tribunen. Jeg holdt op med at tale. Det er jo hårdt og ondt af mig at gøre, og Mader blev meget ked af det bagefter,« fortæller Jørgen Leth.

Årsagen var en diskussion i bilen, forklarer Jørn Mader, der sammen med Jørgen Leth kommenterede det verdenskendte cykelløb fra 1990 til 2003. Her var det legendariske par uenige om, hvor tæt de skulle på.

For mens Jørgen Leth ville helt til mållinjen, ville Jørn Mader parkere et stykke fra den, fordi han frygtede, at det ville blive et helvede at komme ned igen.

»Så var der kommet sådan en dårlig stemning, at jeg bare speakede igennem og var virkelig uforskammet. Og du prøvede at pippe dig ind en gang imellem og var meget sur. Det lykkedes ikke,« siger Jørn Mader og fortsætter:

Jørgen Leth og Jørn Mader under Tour de France i 1999. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Jørgen Leth og Jørn Mader under Tour de France i 1999. Foto: NILS MEILVANG

»Så gik jeg alene tilbage til hotellet, satte mig i loungen og tænkte, jeg hellere måtte vente på Leth, for jeg tænkte 'det går sgu ikke, det her'. Så kommer Jørgen Leth bragende ind ad døren og siger: 'Det er mord, det er mord for åben skærm. Du har slagtet mig. Jeg finder mig ikke i det',« forklarer Jørn Mader.

Heldigvis endte det hele godt, for som det kan ses i programmet, griner de to, mens historien bliver fortalt. Og dengang under Tour de France var løsningen egentlig også meget simpel.

De gik i baren, fik et par drinks, og så var der slået en streg over det.

Mens Jørn Mader ikke siden har kommenteret løbet, har Jørgen Leth været med indtil 2018, hvorefter han sidste år fik at vide af TV 2, at han ikke skulle med til Frankrig - hvorefter han stoppede hos tv-stationen. I stedet tog han selv afsted og lavede en podcast.

I år bliver det dog noget helt andet for Jørgen Leth, der blot skal med til løbet som tilskuer, har han fortalt til B.T.

»Det er jo desværre et andet resultat af denne skæve sæson, hvor alting bliver lagt oven på hinanden, og det kan jeg jo ikke lave om på,« har Jørgen Leth sagt med henvisning til coronakrisen, der har haft store konsekvenser for sportssæsonen.