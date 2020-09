Samtlige ryttere ved Tour de France er blevet testet for coronavirus. Alle prøver er negative ifølge L'Équipe.

Tour de France ser ud til at have ret godt styr på coronavirusset.

Det må være konklusionen, når man kigger på resultaterne af etapeløbets første store testrunde for coronasmitte.

Samtlige ryttere og holdansatte - i alt omkring 650 personer - er blevet testet i forbindelse med løbets første hviledag mandag. Tirsdag skriver den franske avis L'Équipe, at ingen ryttere er blevet testet positive.

Avisen er normalt meget velinformeret om det franske etapeløb.

Den nævner ikke, om nogen ansatte er blevet testet positive.

Tour-arrangøren ASO ventes tirsdag at komme med en officiel udmelding om den store testrunde, der blev udført søndag og mandag.

Tour de Frances protokoller foreskriver, at enhver rytter, der afleverer en positiv coronaprøve, bliver smidt ud af løbet. Hvis to ryttere fra samme hold afleverer en positiv prøve inden for samme uge, bliver hele holdet smidt ud.

Tour-feltet tager efter planen hul på 10. etape tirsdag klokken 13.45. Der er tale om en helt flad etape, hvor sprinterne er forhåndsfavoritter.

/ritzau/