»Han ser bare ud til at blive bedre og bedre med alderen.«

Cykellegender står på rad og række for at hylde 35-årige Jakob Fuglsang inden årets benhårde Giro d'Italia, der begynder lørdag.

Citatet er fra den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins, og briten slår før løbsstarten på Sicilien fast, at den danske Astana-rytter er blandt de største favoritter til at stå med den lyserøde førertrøje i Milano om tre uger:

»Den samlede sejr bliver en kamp mellem Jakob Fuglsang, Geraint Thomas og Vincenzo Nibali,« vurderer Bradley Wiggins over for B.T.

Jakob Fuglsang skal forsøge at gentage triumfen fra Lombardiet Rundt, når Grand Touren Giro d'Italia lørdag begynder på Sicilien. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jakob Fuglsang skal forsøge at gentage triumfen fra Lombardiet Rundt, når Grand Touren Giro d'Italia lørdag begynder på Sicilien. Foto: MARCO BERTORELLO

Ikke siden Bjarne Riis' Tour de France-sejr i 1996, som senere blev plettet af indrømmelsen af doping, har en dansker vundet en Grand Tour.

Men det kan ske i år, slår Wiggins altså fast, og den analyse bakker cykellegenden Alberto Contador op om:

»Jakob Fuglsang har kæmpe muligheder, fordi han besidder så enormt store kvaliteter på cyklen. Han har udviklet sig og har sejret i store løb som Critérium du Dauphiné, og han er en af de største favoritter til den samlede sejr,« siger det spanske bjerg-es, som i 2008 og 2015 vandt Giro d'Italia, til B.T.

Årets udskudte Italien Rundt er ekstremernes løb. Bjerg-ekstremernes. Giroen har ry for at være den mest vanskelige af de tre Grand Tours, og det er, som om der blot er skruet endnu mere op for sværhedsgraden i år.

Jakob Fuglsang (tv.) og Alberto Contador i duel under Paris-Nice i 2017. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Jakob Fuglsang (tv.) og Alberto Contador i duel under Paris-Nice i 2017. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Det stiller store krav til holdenes bjergryttere, og her er Astana rustet med et uhyggeligt kraftfuldt mandskab til årets Giro. Et mandskab, der med klatrere som Miguel Ángel López og Aleksandr Vlasov kan vise sig at være det bedste i bjergene.

»Astana kommer med et meget stærkt hold. De kan matche Ineos – hvis de da ikke er endnu stærkere,« siger Bradley Wiggins.

Alberto Contador vurderer da også, at det er i højderne – og ikke på de tre enkeltstarter – at Astana skal slå til i jagten på Fuglsangs store triumf.

»Det skal uden tvivl ske på bjergetaperne, hvor vi for alvor ser de stejle stigningsgrader. Holdet er parat til at ofre sig for chefen, når mulighederne er der, og de kommer især i bjergene i Giroen. Det er der, de skal risikere det hele og forsøge at slå hul på løbet,« siger Alberto Contador.

35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen. Det store mål er Giro d'Italia, hvor danskeren eksklusivt skriver klummer for B.T. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere 35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen. Det store mål er Giro d'Italia, hvor danskeren eksklusivt skriver klummer for B.T. Foto: Simon Baungård Thomsen

Spanieren sætter også ord på Jakob Fuglsangs sene opblomstring som rytter, hvor han først i midten af 30'erne har bevæget sig fra toprytter til den absolutte verdenstop.

»Det er lidt en overraskelse for alle. Men det handler om den forberedelse og udvikling, han har gennemgået i de seneste mange år. Det er lidt en atypisk case.«

Årets vilde og voldsomme Giro d'Italia byder på hele fem bjergetaper med over 4.000 højdemeter, så Fuglsangs blå Astana-tropper får rig mulighed for at sætte de øvrige favoritter på plads.

Allerede på løbets tredjetape, der køres mandag, skal de store kanoner forsøge at sætte sig på det samlede klassement. Her kører rytterne op ad den mytiske vulkan Etna.

Jakob Fuglsang skriver under hele Giro d'Italia eksklusive klummer på B.T., og løbet kan opleves direkte på Eurosport og Dplay, hvor både Alberto Contador og Bradley Wiggins figurerer som eksperter.