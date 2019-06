Chris Froomes styrt tidligere på måneden sendte chokbølger gennem cykelverdenen.

Og en af dem der virkelig kunne sætte sig ind i den grimme oplevelse er Joseba Beloki. Vi skal skrue tiden tilbage til 2003. Her havde han et grimt styrt, der kostede brud på både lårbenet og albuen - ligesom med Froome.

Mens Beloki også brækkede håndleddet, brækkede Froome flere ribben, kravebenet og en ryghvirvel. Grimme skader, og selvom Beloki godt ved, de to styrt ikke kan sammenlignes én-til-en, understreger han, at det ændrer ens liv.

»Det der er med skader som disse er, at det er umuligt at forberede sig på,« siger Joseba Beloki til Cyclingnews.

Meldingen om Chris Froome lyder, at der går et halvt år, før han for alvor er tilbage efter styrtet, der fandt sted under en træning til en etape af årets Critérium du Dauphiné.

På en nedkørsel skulle Froome pudse næse, men vinden tog fat i forhjulet, så han mistede herredømmet over cyklen og hamrede ind i en mur med 54 kilometer i timen.

Han mistede bevidstheden, og det grimme styrt kostede seks timer på operationsbordet.

Hurtigt efter uheldet blev det klart, at den 34-årige stjerne ikke kommer til at deltage i dette års Tour de France, men Joseba Beloki er dog optimistisk og tror på, Chris Froome gør comeback. Det kommer dog til at tage tid, spår han.

»Jeg kender ikke alle omstændigheder i forhold til Froomes situation. Men jeg ved, at skader som disse kommer med mange problemer. Helingsprocessen kommer heller ikke bare til at køre lige ud ad landevejen. Det bliver to skridt frem og et tilbage. Det bliver hårdt,« siger Beloki.

Selv når Chris Froome igen er klar til at sætte sig på cyklen, kan der være problemer.

»Hele situationen kan være svær. Måske skal han vænne sig til nye positioner på cyklen,« siger Beloki, der kalder Chris Froome for en fighter. En fighter, som han gerne ser vinder Tour de France endnu en gang.

Efter sit eget styrt vendte Joseba Beloki selv tilbage i sadlen, men det samme topniveau nåede han aldrig. På trods af nogle fysiske udfordringer har de største været det mentale.

»Når du har sådan et styrt, begynder du at evaluere på tingene, mens du kommer dig. Du tænker over, hvad du har opnået som cykelrytter, men psykisk sætter det sig også - hvilke ricisi du har løbet, og man spørger sig selv, om man skulle have passet bedre på og bremset mere.«

»Hver gang du går i bad, kan du se arrene på albuen eller hoften, og du husker de timer, operationen tog. Efter sådan et styrt husker du, hvad du har opnået og tænker over, hvad du er i stand til. Men jeg tror på, ens værdier ændrer sig,« siger Joseba Beloki.

Chris Froome var en af favoritterne til at tage den samlede sejr i Critérium du Dauphiné, men også i Tour de France, som han har vundet i 2013, 2015, 2016 og 2017.

Tour de France starter den 6. juli i Bruxelles og slutter søndag den 28. juli i Paris.