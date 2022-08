Lyt til artiklen

Bare fordi man har stoppet karrieren som cykelrytter, betyder det ikke, at det er ufarligt at sidde på en cykel.

Det må legenden Roger De Vlaeminck sande.

For belgieren var ude for et alvorligt uheld kort inden sin fødselsdag, hvor han blev væltet af en anden cykelrytter, der kom kørende i modsat retning. Først lød meldingerne på, at kollisionen var med en bil.

»Jeg er stort set aldrig styrtet under min karriere. Men jeg har slået ribbenene. Jeg har svært ved at trække vejret, og jeg kan heller ikke grine,« siger belgieren til Het Nieuwsblad.

Roger De Vlaeminck ved Paris-Roubaix i 1980. Foto: MEUNIER Vis mere Roger De Vlaeminck ved Paris-Roubaix i 1980. Foto: MEUNIER

Roger De Vlaeminck – der har været en af historiens bedste til at tæmme brostenene ved Paris-Roubaix, som han har vundet fire gange – var ude at cykle en tur med sin familie tirsdag.

Sammenstødet med en cyklist har resulteret i tre brækkede ribben og et brækket kraveben.

Alligevel hæfter Roger De Vlaeminck – der har fejret sin fødselsdag på hospitalet denne onsdag – sig ved, at han kunne være kommet mere galt af sted.

»Det kunne også have været værre. Jeg er stadig i live,« siger han også til mediet.

Roger De Vlaeminck kan bryste sig af at have et af historiens flotteste cykel-cv'er.

Ud over de mange sejre ved Paris-Roubaix har han vundet Milano-Sanremo tre gange, Lombardiet Rundt to gange samt triumferet ved Flandern Rundt og Liège-Bastogne-Liège.

Han er en af tre ryttere i historien, der har vundet alle cykelsportens monumenter, som er de største endagsløb.

De to andre er Rik van Looy og sportens måske største navn, Eddy Merckx.