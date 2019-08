Godt nok vandt han tredje etape af PostNord Danmark Rundt.

Men Lasse Norman Hansen var utilfreds efter at have krydset målstregen. Ikke med sin egen præstation. Men noget af det han oplevede undervejs fik ham en smule op i det røde felt.

»Jeg synes egentlig, at folk i feltet kørte som nogle røvhuller for at sige det mildt. Jeg prøvede lidt at komme af sted, så vi kunne få fri bane til at bruge benene og ikke albuerne til at vinde cykelløb med,« siger Lasse Norman Hansen til TV 2 Sport.

Han angreb under etapen, hvor slutdestinationen var Vejle, og han glædede sig selvsagt over sejren. Men det ærgrede ham, at der blev kørt på den måde.

Og så efterlyser han mere respekt, hvilket gør, at han kommer med sit opråb.

»Det var rigtig slemt derude i dag. Der blev virkelig skubbet derude. Men det var fedt at køre cykelløb med benene til sidst,« siger Lasse Norman Hansen.

Det var en ren dansk finale, da etapen skulle afgøres fredag. Lasse Norman Hansen, der skabte det afgørende udbrud og var bedst i spurten, vandt for næsen af Jonas Vingegaard, Niklas Larsen og Rasmus Quaade.

Det betyder også, at førertrøjen lørdag sidder på en ny mand. For Mads Würtz Schmidt kunne ikke sidde med, da gruppen stak af, og derfor må han afgive trøjen, der i stedet kommer til at sidde på Niklas Larsen.

Der er to etaper tilbage af årets PostNord Danmark rundt, og lørdag går det atter løs igen, når rytterne skal køre fra Korsør.

Femte - og sidste - etape køres søndag, hvor turen går fra Roskilde til Frederiksberg.

B.T. er også med under årets PostNord Danmark Rundt, hvor cykelholdet Riwal Readynez følges hver dag i serien B.T. Backstage.

