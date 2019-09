Fredag bød på et markant skifte i cykelkredse, der omhandler et danskernavn.

Team Dimension Data, der fra den 1. januar hedder Team NTT, får et nyt dansk ansigt i form af Lars Michaelsen.

Den erfarne rytter og sportsdirektør tiltræder i en stilling som Head Sportsdirector. I første omgang har danskeren underskrevet en et-årig kontrakt.

»Jeg glæder mig af mange årsager. Det er et step op, og det er interessant, om ikke man kan få mere ud af det cykelhold for at sige det, som det er,« siger Lars Michaelsen til B.T.

Det her er et internationalt hold. Astana er det jo også et eller andet sted, men ikke helt på samme måde. Lars Michaelsen om skiftet til Team NTT

2019-sæsonen har ikke været en god en af slagsen for Team Dimension Data, hvis ryttere 'kun' har vundet syv cykelløb.

Et af dem er kommet gennem Amanuel Ghebreigzabhier, der vandt det nationale mesterskab for enkeltstart i Eritrea.

Kontakten mellem Lars Michaelsen og Dimension Data-boss Doug Ryder går et helt år tilbage fortæller danskeren.

Han tiltræder en lille måneds tid efter, at det blev offentliggjort, at tyske Rolf Aldag forlader sin post som Head of Performance på holdet.

(ARKIV) Lars Michaelsen, sportsdiretør for Tinkoff Team, før starten på 2. etape af Postnord Danmark Rundt imellem Rømø og Sønderborg, den 28. juli 2016. Tidl. cykelrytter og sportsdirektør Lars Michaelsen fylder 50 år onsdag den 13. marts 2019. . (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Lars Michaelsen, sportsdiretør for Tinkoff Team, før starten på 2. etape af Postnord Danmark Rundt imellem Rømø og Sønderborg, den 28. juli 2016. Tidl. cykelrytter og sportsdirektør Lars Michaelsen fylder 50 år onsdag den 13. marts 2019. . (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Det skete blandt andet i kølvandet på uenigheder og kaos omkring stjernen Mark Cavendishs deltagelse eller ej ved Tour de France.

Et løb, hvor han som bekendt endte med ikke at være med.

»Det skal siges med det samme, at jeg også har konfronteret Rolf Aldag med det her,« fortæller Lars Michaelsen.

»At det nærmest blev hans job, jeg har fået. De (holdet, red.) prøver ligesom at træde lidt varsomt i forhold til det dér. For jeg havde forestillet mig et sportsdirektørjob under Rolf Aldag. Og så udviklede det sig. Det er sådan set vigtigt at få ud, for der er nok nogen, der kan finde på at tænke i fjendtlige baner.«

Ved årets udgang forlader Lars Michaelsen et job som sportsdirektør på Astana, og der er flere grunde til, at valget er faldet på Team NTT, fortæller han.

»Der er mange årsager. Men en af dem er, at det her er et hold, hvor forårsklassikerne vægtes højt. Og så er det et internationalt hold. Astana er det jo også et eller andet sted, men ikke helt på samme måde. Det kan vi hurtigt blive enige om.«

Hos Team NTT kommer Lars Michaelsen igen til at samarbejde med Giacomo Nizzolo, Roman Kreuziger, Michael Gogl og danske Michael Valgren. Alle ryttere, han kender fra tidligere.

»Der er kendte ansigter og heldigvis nogle afsæt, hvor jeg ikke skal starte fra nul, hvis man kan sige det sådan.«