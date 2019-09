Weekenden kunne vel næppe starte bedre for Lars Michaelsen.

Den tidligere cykelrytter har nemlig fået nyt job. Fremover skal han være sportsdirektør for Team Dimension Data, der skifter navn til Team NTT.

Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

»Gennem årene har jeg fulgt Douglas Ryders hold og de forskellige stadier i udviklingen, som holdet har gennemgået på World Touren,« siger 50-årige Lars Michaelsen selv i pressemeddelelsen.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Han var selv professionel cykelrytter i 14 år og kommer til Team NTT med 11 års erfaring som sportsdirektør - senest hos Astana. Og netop den rolle har han bestemt ikke i sinde at slippe indenfor nærmeste fremtid. Tværtimod.

»Jeg tror oprigtigt, rejsen skal fortsætte, og jeg er så glad for at være en del af udviklingen (på Team NTT, red.) og være en del af den fremover,« siger Lars Michaelsen, som tiltræder på sit nye hold fra 1. januar 2020.

Holdets leder, Douglas Ryder, udtrykker også stor begejstring over at have fået danskeren med ombord.

Han understreger blandt andet Lars Michaelsens store erfaring som både cykelrytter og sportsdirektør. Noget der gør, at de ser ham spille en 'afgørende rolle' i det, Team NTT skal opnå næste år.

»Hans erfaring med at arbejde med nogle af verdens bedste ryttere bliver værdifuldt, og jeg ser frem til, han også skal sætte sit eget præg, mens han samtidig skal bygge videre på det stærke fundament, der allerede er skabt,« siger Douglas Ryder.

I jobbet hos Astana har Lars Michaelsen været en del af arbejdet med Jakob Fuglsang, og hos Team NTT er der også en dansker i folden.

For her kører Michael Valgren, som skiftede til holdet i august 2018 - og det gjorde han fra netop Astana.

Team Dimension Data - som altså skifter navn til Team NTT - blev stiftet tilbage i 2007 og var det første afrikanske hold, der fik licens til World Touren. Det skete i 2016.