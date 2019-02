Når det store Tour De France-cirkus ruller ind i Københavns gader og på de danske landeveje i 2021, er det 25 år siden, at Bjarne Riis triumferede i verdens største cykelløb.

Men den danske cykellegende skal næppe regne med at blive hyldet for Tour-sejren, som siden blev taget fra ham på grund af dopingmisbrug.

Det fornemmede man på dagens Tour De France-pressemøde, hvor Tour-boss Christian Prudhomme og Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog.

»Det som jeg eventuelt kunne mene om Bjarne Riis har ingen betydning for, at vi glæder os helt eventyrligt meget til starten i Danmark. Det er det vigtigste,« sagde Prudhomme på det store Tour-pressemøde på Københavns Rådhus i dag, som svarede pænt på engelsk om en mulig deltagelse for et dansk hold, men da spørgsmålet om Bjarne Riis blev stillet, meddelte han sin pressemand, at han gerne ville svare på sit modersmål, fransk.

Tour-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester Frank Jensen (S), statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kunne torsdag præsentere planerne for en dansk Tour-start i 2021. Også kronprins Frederik deltog. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Tour-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester Frank Jensen (S), statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) kunne torsdag præsentere planerne for en dansk Tour-start i 2021. Også kronprins Frederik deltog. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg kommer ikke i dag for at skabe polemik. Nu skal vi kigge fremad, det er fremtiden, der tæller,« sagde Christian Prudhomme, inden han fortsatte med at rose Danmark som cykelland mere generelt:

»Det er masser af unge, talentfulde danske ryttere som Valgren, og de optager mig meget. Jeg tror på, de måske kan komme til at spille en rolle i 2021.«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen repræsenterede sammen med Kronprins Frederik det officielle Danmark på det velbesøgte pressemøde, hvor planerne om tre Tour De France-etaper på dansk grund i 2021 blev endegyldigt afsløret.

Han sagde, at han ikke regnede med, at Bjarne Riis ville blive en del af det officielle program i form af en hyldest eller markering af hans debrifter i Tour De France.

Tour-boss Christian Prudhomme og Lars Løkke Rasmussen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tour-boss Christian Prudhomme og Lars Løkke Rasmussen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg tror ikke, man får ASO (Tour-arrangør, red.) til at markere det. De anerkender jo ikke de sejre, der blev vundet med doping. Jeg håber stadig, at Bjarne Riis på alle måder vil glæde sig over, at vi har fået det her, og jeg er også helt sikker på, at han vil være der og vil nyde det,« siger Lars Løkke Rasmussen:

»Personligt synes jeg ikke, man skal glemme nogen overhovedet. Men i forhold til det sportslige i 2021, så skal man fokusere på de ryttere, vi har i dag. Jeg håber personligt, at Jakob Fuglsang i 2021 stadig er på et højt niveau, og gør en god figur på hjemmebane, det samme gælder for nogle af de andre danske ryttere. Jeg håber da også, at der sidder nogle sportsdirektører rundt omkring, som tænker, at når vi skal sammensætte holdene til 2021.«

Bjarne Riis er i dag holdejer for herreholdet Team Waoo, som kører på kontinentalniveau, og kvindeholdet Team Virtu Cycling Women, som kører på World Touren.

»Jeg ved, at han og folk omkring ham arbejder benhårdt for at gør de cykelprojekter, de har endnu stærkere. Om de kan blive stærke nok til, at de kan være med, kan jeg ikke vide noget om. Men jeg synes, at man skal anerkende alle, der har gjort en stor indsats i historien,« siger statsministeren.