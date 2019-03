Som 39-årig er det ikke nemt at finde sin en ny arbejdsgiver i toppen af cykelsporten. Men det fandt Lars Bak.

I januar skiftede han til sydafrikanske Dimension Data på en etårig kontrakt. Men om han fortsætter herefter eller endegyldigt klikker cykelskoene ud af pedalerne, ved han ikke endnu.

»Jeg har sagt til mig selv og min familie, at jeg sætter mig ned omkring 1. juni. Der må jeg gøre porteføljen op og spørge: 'Er jeg god nok til at fortsætte? Har jeg lyst til at fortsætte? Og er det egentlig muligt?'« fortæller Lars Bak til B.T.

Lars Bak fyldte 39 år i januar og tog samtidigt hul på et nyt kapitel i sin cykelkarriere, hvor han forlod belgiske Lotto-Soudal efter syv sæsoner.

Mens skiftet har været utroligt spændende for silkeborgenseren, så ligger netop Dimension Data formentlig også med en del af magten for, om han kan få lov til at fortsætte.

»Jeg er kommet op i alderen, og i min alder hænger kontrakterne ikke på træerne. Når vi når 1. juni, har jeg kørt her et halvt år, og vi bliver også nødt til at se, om holdet vinder en masse cykelløb, om man kører godt, og det er sjovt. Så vil jeg rigtig gerne fortsætte,« siger Lars Bak og fortsætter:

»Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne vil slutte på World Tour-niveau, og at det er værd at slutte, mens legen er god. Så lad os nu køre nogle af de store løb og se, hvordan det hele går hen over det første halve år. Vi skal også være i nuet.«

Gamle Bak i nye farver

Gennem efterhånden mange udgaver har Lars Bak nok været den rytter, du har set mest i tv. Forrest i feltet som vejkaptajn for Lotto-Soudal.

Lars Bak under Paris-Nice i sit nye Dimension Data-tøj. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Lars Bak under Paris-Nice i sit nye Dimension Data-tøj. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Trøjen har en anderledes farve, holdkammeraterne og mekanikerne er nye, det samme er cyklen, men rollen er den samme som før. Og skiftet til Dimension Data har været et frisk pust for Lars Bak.

»Det er lidt som at komme til en ny arbejdsplads, hvor folk kender din baggrund, så kan det være godt at komme til et nyt sted. Du får noget nyt materiel og nogle nye kollegaer. De vil have det bedste ud af dig, og jeg vil have det bedste ud af dem. Man får ligesom en ny dynamik, og det har været vildt spændende de første måneder,« fortæller cykelveteranen, der hurtigt understreger, at der ikke er noget negativt at sige om tiden på hans tidligere hold.

Lars Bak er i dag en anderledes rytter, end han var for fem-seks år siden. Den rytter, der i 2012 kørte solo over målstregen i Sestri Levante på 11. etape af Giro d’Italia, kan ikke i dag peake på samme måde. Det har han accepteret og sætter sig i stedet andre udfordringer på landevejene.

»Jeg kan ikke gå i det røde felt så mange gange og så restituere. Men man kan bruge det positivt, hvis man ikke ser det negative og i stedet siger: 'Jeg er stadig god, men jeg må køre anderledes end før for at få det maksimale ud af det.' Det er det, jeg prøver.«

Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Foto: SEBASTIEN NOGIER

41-årig Tour-rytter?

Når snakken falder på, om Lars Bak fortsætter som professionel cykelrytter næste år, kan man heller ikke lade være med at spørge om 2021. For kan Lars Bak være Tour-rytter og køre det store etapeløb, når det rammer Danmark? Han griner ved spørgsmålet.

»Den kunne være super fedt, men allerede i år tror jeg, det kommer til at blive svært at komme på Tour-holdet. Det bliver sgu nok ikke nemmere i 2021. Da Giroen var her, prøvede jeg alt for at komme i tv hver dag. Det er jeg sgu glad for i dag. Det var en kæmpe oplevelse med alle de mennesker, og der kommer bare endnu flere til Touren,« siger Lars Bak.

Men Lars Bak kommer helt sikkert til at se Touren. Klaphatten bliver pakket i bilen fra Silkeborg til Vejle, når feltet kommer forbi der. Og da håber han at se en landsmand i gult. Et realistisk scenarie, gætter han selv på.

»Det bliver super fedt, og det er et godt tidspunkt med alle de her unge knæjtrøve, der kører så pisse stærkt. De er bare nogle gode knægte. Vi kan snakke, at en af dem kan trække i gult efter enkeltstarten. Mikkel Bjerg eller Søren Kragh måske. Jeg tager en klaphat med og smider lidt knappenåle ud foran de franskmænd og italienere,« siger Bak.