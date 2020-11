Han har mange kontakter i cykelsporten. Og dem skal Lars Bak til at bruge nu.

For den 40-årige tidligere cykelrytter har nemlig fået nyt job. Det fortæller han til TV 2 Sport.

»Jeg skal simpelthen ud og ansætte trænere, mekanikere, massører, sportsdirektører, buschauffører og hvad der ellers følger med på et professionelt cykelhold. De går all-in på at få et af de allerbedste hold inden for kvindecykling. Jeg har ansvaret for, at projektet står klar til at køre fra 2022 som et stort hold på kvindernes World Tour,« siger han.

Det er norske Uno-X, der vil skabe et kvindehold, og dermed bliver herrecykling skiftet ud hos Lars Bak, der lige nu bliver boende i Luxembourg.

Overfor TV 2 erkender han da også, at han 'kommer lidt på udebane', men han er mere end klar til at tage den udfordring op efter så mange år i herrecykling.

I starten af december 2019 kom det ellers frem frem, at Lars Bak skulle være assisterende sportsdirektør ved Team NTT (tidl. Dimension Data), efter han valgte at stoppe sin karriere.

Det kører dog langt fra for NTT Pro Cycling, der også har haft Bjarne Riis som team manager. Det stoppede han dog som den 11. november, lød det i en pressemeddelelse.

Her kom det også frem, at Bjarne Riis, Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen har droppet planerne om at købe en del af cykelholdet.

'NTT Pro Cycling fortsætter med at kæmpe for at sikre fremtiden, og yderligere opdateringer omkring hvorvidt holdet kan overleve vil komme,' lød det.

Cykelholdet, der har base i Sydafrika, kæmper lige nu for at overleve. Det sker, efter NTT har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte som navnesponsor i 2021, og holdets stjerner har da også fået besked om, at de kan se sig om efter et nyt hold.

Efter forhandlingerne med NTT Pro Cyling blev afbrudt, fortalte Lars Seier Christensen i et opslag på Facebook, at han er færdig med cykelsport.

'Efter mere end 10 år som den vel nok største økonomiske støtte (i eget og Saxo Bank regi) for dansk cykelsport, synes jeg, at jeg har gjort mit,' skrev han blandt andet.