Den danske Lotto Soudal-rytter kalder det dybt tragisk, at 23-årige Michael Goolaerts søndag mistede livet.

Roubaix. Søndagens cykelklassiker Paris-Roubaix fik et tragisk efterspil, da rytteren Michael Goolaerts døde sent om aftenen.

Den 23-årige belgier styrtede under brostensløbet og fik hjertestop, og hans liv stod ikke til at redde.

Den danske Lotto Soudal-rytter Lars Bak er meget ked af den tragiske hændelse.

- Alle i cykelsporten er dybt rystede. Det er jo vanvittigt og dybt tragisk. Sådan en ung, positiv gut. Jeg kan kun sende min dybeste medfølelse til hans familie og venner, siger Lars Bak til TV2 Sport.

Han kom kørende og så Michael Goolaerts ligge i vejkanten, efter at belgieren var styrtet.

Lars Bak tænkte ikke, at der var noget usædvanligt i situationen.

- Der er jo et hav af styrt i sådan et Paris-Roubaix, så man finder det ikke ualmindeligt, at der ligger en og er styrtet.

- Man regner jo ikke med, at hans hjerte stopper. Det er så uheldigt, som det kan være, og jeg har aldrig oplevet det før, siger Lars Bak.

Danskeren fik først noget at vide om hjertestoppet, efter at han var kørt over målstregen.

Lars Bak troede som mange andre, at situationen var kommet under kontrol, men søndag aften døde Michael Goolaerts.

/ritzau/