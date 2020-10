Giro d'Italia har set bedre tider.

De seneste dage har nye corona-tilfælde til højre og venstre ved løbet rystet Giroen så kraftigt, at flere ryttere har kritiseret den sundhedsmæssige sikkerhed ved løbet.

Men nu svarer chefen for det hele igen.

»De mennesker omkring rytterne, som skulle skabe en boble af ro omkring dem, burde ikke opføre sig sådan dér,« siger løbsdirektør Mauro Vegni ifølge Cyclingnews og forklarer, at han respekterer rytterne.

Løbsdirektør Mauro Vegni har fået travlt efter de mange corona-tilfælde ved Giro d'Italia. Foto: LUCA ZENNARO Vis mere Løbsdirektør Mauro Vegni har fået travlt efter de mange corona-tilfælde ved Giro d'Italia. Foto: LUCA ZENNARO

Alligevel mener han ikke, at holdene er helt uden skyld.

»Der har også været forkert opførsel inden for boblen på holdene, men den vil jeg lade ligge der.«

Corona-debatten svulmede op igen torsdag, da det kom frem, at 17 motorbetjente, der følger motionsløbet Giro-E, er blevet smittet med corona-virus. Sidenhen har arrangørerne dog slået fast, at betjentene aldrig har været i kontakt med løbsboblen.

Nyheden har fået bekymringen til at tage yderligere til flere steder. Eksempelvis har EF Pro-holdet sendt en anmodning til arrangørerne om, at man afbryder løbet - der planmæssigt afsluttes 25. oktober - efter søndagens etape.

Thomas De Gendt frygter for sikkerheden ved Giro d'Italia. Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Thomas De Gendt frygter for sikkerheden ved Giro d'Italia. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Men anmodningen blev afvist af Den Internationale Cykelunion (UCI). Oven på det store postyr er det dog blevet meldt ud, at man løbsarrangøren RCS Sports vil udføre ekstra tests torsdag og fredag for at imødekomme corona-bekymringerne.

De 17 motorcyklister er langtfra de eneste corona-tilfælde, Giroen har kæmpet med. I alt har tre ryttere og seks stabsmedlemmer fordelt på fem forskellige hold pådraget sig virussen siden løbets start. To mandskaber, Mitchelton-Scott og Jumbo-Visma, har trukket sig helt fra Giroen.

Torsdag slog den belgiske stjerne Thomas de Gendt så alarm, da han forklarede, at han selv ønskede at trække sig fra løbet, og at hans hold Lotto-Soudal havde drøftet, om de alle skulle tage hjem.

»Det går i den forkerte retning. Jeg føler, at organisationen bag Giroen forsøger at skjule ting for os. For at være helt ærlig, så kan jeg ikke rigtig fokusere på løbet efter nyheden om de 17 smittede betjente,« sagde Lotto-Soudal-rytteren Thomas De Gendt tidligere på dagen til Sporza.

Også den udtalelse har fået Mauro Vegni til at reagere.

»Jeg ringede til hans manager under løbet og sagde, at han skal være påpasselig med det, han siger. At sige, at vi har skjult resultaterne er meget alvorligt. Den internationale sundhed er på spil her,« siger løbsdirektøren.

Torsdag kørte rytterne løbets 12. etape, hvor der var start og mål i kystbyen Cesenatico. Efter planen skal der køres 21.