Kasper Asgreen er Danmarks bedste kort i VM-enkeltstarten, og han har store ambitioner i disciplinen.

Efter en sæson med adskillige højdepunkter er det måske urealistisk at forvente, at Kasper Asgreen rammer en ny formtop i onsdagens enkeltstart ved VM i cykling.

Men det er ikke desto mindre det, den 23-årige World Tour-komet har arbejdet målrettet på i de seneste par måneder, og landstræner Anders Lund er spændt på, hvad det kan blive til i kamp med verdenseliten.

- Han har forberedt sig specifikt siden Tour de France og mere specifikt, end han nåede at gøre op til EM. Men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at formen sidder lige i skabet.

- Indtil videre er det dog lykkedes ham at køre stærkt på de tidspunkter, han har udpeget. Jeg er spændt på, hvad han hiver op af hatten denne gang, siger Anders Lund.

Asgreen vandt sølv ved EM for halvanden måned siden. Planen er, at han i fremtiden skal blive en af verdens allerbedste i den udmarvende disciplin.

- Kasper er i gang med at finde en måde at angribe et VM på. Han har en klar ambition om at vinde det på et tidspunkt. Om han allerede er klar til en medalje i år, det må tiden vise, siger Lund.

Landstræneren peger på, at der er spørgsmålstegn ud for to enkeltstartsspecialister, nemlig den regerende verdensmester Rohan Dennis og den tidligere dobbelte europamester Victor Campenaerts.

Dennis har ikke kørt et cykelløb, siden han pludselig forlod Tour de France på 12. etape. Campenaerts' løbspause er endnu længere.

- Det ligner et ret åbent VM i år, siger Anders Lund.

Danmark stiller til start med to ryttere. Ud over Kasper Asgreen er den tidligere danmarksmester Martin Toft Madsen med i VM-løbet.

/ritzau/