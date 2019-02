Banerytteren Amalie Dideriksen kan fortsat drømme om succes ved VM, da hun ikke er alvorligt skadet.

Amalie Dideriksen slap billigt fra onsdagens styrt ved bane-VM, fortæller landstræner Casper Jørgensen dagen derpå.

I finalen i disciplinen scratch skulle hun til at spurte med om topplaceringerne, men et styrt forhindrede medaljejagten.

- Hun er blevet tjekket på hospitalet, og der er ikke noget, der er brækket, og hun har heller ikke fået hjernerystelse.

- Det var et hårdt slag, hun fik, men hun er generelt en sej pige, og der skal meget til, før hun knækker, siger Casper Jørgensen til DR Sporten.

Endnu er det uvist, hvorvidt Amalie Dideriksen kan stille op i omnium og parløb ved VM senere på ugen.

- Det er én ting, hvordan hun har det nu, men det er noget andet at sidde på cyklen, så vi tester hende senere, siger Casper Jørgensen.

- Vi satser på, at hun kan køre, men ellers har vi to andre ryttere, der er klar til at træde til, siger han.

/ritzau/