Hierarkiet ligger fast, og taktikken er klar. Alt drejer sig om Jakob Fuglsang ved landevejs-VM i Italien.

Da Mads Pedersen sidste år vandt VM, var han blot en af en håndfuld danske spydspidser i løbet i Yorkshire.

Både Jakob Fuglsang og Michael Valgren var med helt fremme ved den lejlighed. Det samme kunne Magnus Cort eller Kasper Asgreen have været, hvis de havde haft en anden rolle på taktikbrættet.

Hvor landstræner Anders Lund havde en række esser i ærmet på sidste års flade, vindblæste rute, er situationen nærmest vendt på hovedet inden VM-løbet søndag.

På en rute med masser af stigninger er det svært at få øje på andre danske bud på en topplacering end Jakob Fuglsang. Og alle kræfter bliver denne gang samlet om den 35-årige kaptajn.

- Hierarkiet er anderledes skarpt defineret i år, siger Anders Lund.

- Det er Jakob, det handler om. Det er ham, der bliver projektet i taktikken. Det handler om at få ham så sikkert og frisk ind i finalen som muligt. Det er det, der bliver opgaven.

Landstræneren lægger ikke skjul på, at der ikke er en åbenlys plan B på det danske hold.

Ser man bort fra Michael Valgren er resten af holdet udtaget som hjælperyttere, og alle er vant til at agere oppassere til daglig.

- Vi har jo ikke på den måde helt oplagte finalekandidater ud over Jakob.

- Jeg tror, det bliver et cykelløb, der bliver så hårdt og selektivt, at det bliver en kamp kaptajn mod kaptajn. Jeg tvivler på, at der er et hold, der kan sidde og mose det hele til sidst. Det håber jeg heller ikke, siger landstræneren.

Det store spørgsmålstegn i den danske taktik er Michael Valgren.

Normalt er han et af de stærkeste VM-kort, men han havde det svært i Tour de France. Rammer han sit tidligere høje niveau, kan han være en "dark horse" i den danske slagplan.

- Valgren har siddet i finalen i de sidste tre VM og er en udpræget mesterskabsrytter. Jeg forventer egentlig også, at han kommer til at gøre det godt.

- Men alt andet lige har hans form jo ikke gjort ham til en af favoritterne, siger Anders Lund.

Rytterne ruller ud på de 258,2 kilometer søndag klokken 9.45.

/ritzau/