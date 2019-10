På forhånd havde landstræner Casper Jørgensen sat en plads i semifinalen som målsætning for det danske 4000 meterhold ved EM i banecykling i Holland.

Men da det kom til stykket, var det et alt for beskedent mål for en dansk kvartet, der torsdag aften sikrede sig EM-guld med en suveræn finalesejr over Italien.

- Det viste det sig jo at være. Vi har tydeligvis hævet vores niveau meget siden VM. Samtidig har vi eksperimenteret lidt med højere gear, og det virker rigtig godt for os.

- En bedre formel og nogle små justeringer, så kunne vi pludselig køre rigtig stærkt, konstaterer en glad landstræner.

Tiden 3 minutter og 49,113 sekunder var mere end fem sekunder bedre end italienernes. Og den var kun en smule langsommere end den danske rekordtid, holdet satte onsdag.

Den var kun syv tiendedele af et sekund fra Australiens verdensrekord, men landstræneren forventede ikke, at danskerne ville komme ned omkring rekorden i finalen.

- Jeg regnede ikke med det, og det tror jeg heller ikke, at rytterne gjorde. Vi er fint tilfredse med vores tid. Selvfølgelig vil man altid gerne slå verdensrekorden. Forhåbentlig gør vi det en anden gang, siger Casper Jørgensen.

Danmarks første EM-guld i disciplinen blev sikret, selv om både Niklas Larsen og Casper Folsach havde meldt afbud.

Men Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg og Rasmus Lund viste sig altså som en stærk kombination i kollegernes fravær.

- Jeg kunne stadig godt have brugt dem begge i dette løb. Men vi kan heldigvis godt køre stærkt uden dem, og det er selvfølgelig positivt, siger Casper Jørgensen.

Mens hjerteproblemer gør Casper Folsachs sportslige fremtid usikker, er Niklas Larsen snart tilbage på cyklen, og så får landstræneren mindst fem stærke ryttere at vælge imellem til VM og OL næste år.

- Så begynder det at se fornuftigt ud igen. Og det er jo bare luksus. Det er dejligt at have fem gode ryttere, så man altid kan vælge dem, der lige har ramt formen, siger Casper Jørgensen.

/ritzau/