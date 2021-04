21-årige Luke David Armstrong blev tidligere på ugen anholdt.

Årsagen er, at han er blevet meldt til politiet for at have begået et seksuelt overgreb mod en fuld 16-årig pige. Det skriver Daily Mail.

Der er tale om episode, der fandt sted i juni 2018, da Luke David Armstrong - der er søn af den berømte cykelrytter Lance Armstrong - var 18 år gammel.

Kvinden har forklaret til politiet, at hun havde bedt Luke Armstrong om at hente hende fra en fest i Texas, fordi hun havde fået for meget at drikke.

Luke Armstrong er blevet afhørt af politiet. Foto: Austin Police Department Vis mere Luke Armstrong er blevet afhørt af politiet. Foto: Austin Police Department

Hun har forklaret, hun ikke kan huske, at hun var blevet kørt hjem i hans bil, men at hun siden vågnede hjemme på hans sofa, mens han var i gang med at forgribe sig på hende.

Luke Armstrong skulle angiveligt selv have forklaret, at han havde sex med kvinden, men at det var frivilligt.

Noget, han skulle have fortalt under en telefonsamtale i december 2020 - en måned efter kvinden anmeldte sagen til politiet.

»Hvad der skete for tre år siden i gymnasiet var ikke en forbrydelse og ikke et overgreb. Det var et gensidigt forhold, og det fortsatte med at være gensidigt mellem to unge mennesker, der siden gik hver til sit. Dette skulle ikke have været anmeldt og slet ikke næsten tre år senere,« siger Luke Armstrongs advokat, Randy Leavitt, til KXAN ifølge Daily Mail.

Lance Armstrong, Luke Armstrongs far, er tidligere cykelrytter. Foto: OLIVIER HOSLET Vis mere Lance Armstrong, Luke Armstrongs far, er tidligere cykelrytter. Foto: OLIVIER HOSLET

Efterforskerne på sagen har fortalt, at de har talt med flere, der fortæller, at den unge kvinde flere gange har fortalt om det seksuelle overgreb.

Luke David Armstrong blev tirsdag løsladt uden at skulle betale kaution, og hans advokat fortæller, at han nu kæmper for at få sin klient frifundet.

»Det var ikke en éngangs-ting. De havde en slags forhold i en periode,« fortæller han.

Mens Luke Armstrongs far er en verdensberømt cykelrytter, der vandt Tour de France syv gange fra 1999 til 2005 - sejre, han siden blev frataget på grund af dopingbrug - valgte den 21-årige at spille fodbold, og han spillede på sit universitets hold fra 2018 til 2019.