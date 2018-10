Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har besluttet at udelukke Johan Bruyneel fra cykelsporten på livstid.

Lausanne. Den tidligere så succesfulde direktør for cykelholdene U.S. Postal og Discovery Channel Johan Bruyneel er blevet udelukket fra sporten på livstid af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det oplyser Bruyneel onsdag ifølge cykelmagasinet Velo News.

Bruyneel blev i 2014 straffet med en karantæne i ti år for flere overtrædelser af antidopingreglerne af en amerikansk sportsdomstol.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) appellerede samme år afgørelsen til CAS med et krav om livstidskarantæne.

Den anmodning er nu efterkommet af CAS.

Det sker som følge af Bruyneels rolle i dopingskandalen, der for år tilbage fældede den amerikanske superstjerne Lance Armstrong.

- Jeg ønsker at understrege, at jeg anerkender og fuldt ud accepterer, at der blev begået mange fejl dengang, skriver han i et åbent brev ifølge Velo.

- Der er mange ting, jeg ønsker at kunne have gjort anderledes, og der er visse handlinger, som jeg nu fortryder inderligt. Den periode, som jeg gennemlevede som både cykelrytter og holddirektør, var meget anderledes end den er i dag, tilføjer den 54-årige belgier.

Lance Armstrong vandt fra 1999 til 2005 Tour de France syv gange i træk.

I samtlige år med Bruyneel som sin højre hånd og holddirektør. Han var også manager for Armstrong under dennes comeback i 2009 og 2010.

Hen mod slutningen af cykelsæsonen i 2012 trak Bruyneel sig tilbage fra sporten, fordi dopingaffæren var begyndt at rulle.

Alle Armstrongs Tour de France-sejre er blevet annulleret. Ingen rytter står noteret for den samlede sejr i etapeløbet fra 1999 til 2005.

