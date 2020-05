Armstrong indgår forlig og betaler millionbeløb Lance Armstrong må til lommerne og har indvilget i at hoste op med et stort millionbeløb i et forlig. Den tidligere cykelrytter Lance Armstrong er blevet dømt til at betale mere end 10 millioner dollar (67 millioner kroner) i erstatning til promotorfirmaet SCA Promotions. Det skriver den britiske avis The Sunday Times, som forklarer, at Armstrong allerede i 2013 i retten blev beordret til at betale millionerstatningen til ejeren af SCA Promotions, Bob Hamman. Foto: ROGERIO BARBOSA