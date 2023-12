Det er svært at begribe, hvordan Lance Armstrong systematisk dopede sig gennem alle sine syv Tour de France-sejre på stribe uden at teste positiv for nogle ulovlige stoffer undervejs.

Senere hen har amerikaneren, som de fleste nok er bekendt med, fået frataget alle Tour-titlerne fra 1999 til 2005, fordi han var dopet under de sejre. Nu taler Lance Armstrong ud om, hvordan han gang på gang undgik at teste positiv for de ulovlige midler, at han gjorde brug af.

»Jeg er blevet testet 500 gange og er aldrig blevet taget.«

»Det er ikke løgn. Det er sandheden. Der er ingen vej uden om testen. Da jeg tissede i koppen, og de testede den, var jeg ren,« siger Lance Armstrong noget kryptisk i podcasten 'Club Random' og fortsætter:

Foto: Kevin Jairaj/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Kevin Jairaj/Reuters/Ritzau Scanpix

»Sandheden er, at nogle af stofferne, især de mest gavnlige, har en halveringstid på fire timer.«

Armstrong slår i podcasten fast, at brugen af dopingmidler er noget, som han ikke står for i dag.

Amerikaneren forklarer videre, at han for det meste indtog dopingmidlet EPO. Stoffet går ind og øger kroppens egen produktion af ​​røde blodlegemer, og det var tiltænkt for at kunne behandle patienter med en for lav mængde røde blodlegemer.

Fordelen ved at bruge dette stof var også for Armstrong, at det forsvinder hurtigt fra kroppen igen.

Jonas Vingegaard blev under sommerens Tour de France ramt af en strøm af udokumenterede dopinghentydninger fra flere udenlandske medier og fra cykelfans på de sociale medier, da danskeren kørt helt suverænt på en enkelstart.

Lance Armstrong følte med Jonas Vingegaard og var ked af, at danskeren skulle igennem den tur. Det kan du læse meget mere om lige HER.