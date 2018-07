Det er ikke første gang, at et hold har fået publikums kærlighed at føle. Eller faktisk præcis det modsatte. Team Sky med Chris Froome som kaptajn er lige nu det mest hadede hold i Tour-feltet.

Ja, det er faktisk det eneste hadede hold, for ingen af de andre 21 Tour de France-teams bliver mødt med spytklatter, slagforsøg og buh-råb som Sky. Men det er ikke første gang, at et hold er blevet lagt for had, når de kørte Frankrig tyndt på cykel. Miguel Indurain og hans Banesto-team dominerede Touren så voldsomt i starten af 1990’erne, at folk blev trætte af det. Og da Lance Armstrong ødelagde alle andre i sin storhedstid i starten af 00’erne. Men aldrig har hadet til et hold været så stort som nu, mener Trek-Segafredos danske sportsdirektør, Kim Andersen.

B.T. tog en rundtur ved holdbusserne for at høre om, hvordan de oplever hadet til Team Sky og Chris Froome.

»Jeg tror aldrig, at det har været på det niveau nogensinde før. Det har det slet ikke. Som jeg læser og hører det, er det lidt ekstremt.«

»Froome viser et utroligt stærkt hoved, når han kan koncentere sig og gøre det job, han gør så godt - på trods af alt det, der går imod ham. Manden kan køre cykelløb, og så må man give ham en fair chance til at køre cykelløb. Jeg tror på, at den kontrol, vi har, er god. Og så kører han under de samme forhold, som vi gør. Jeg synes, det er unfair.«

»Store dele af pressen vil gerne gøre det værre, end det er. Jeg vil gerne skrive under på, at vi med garanti var det hold med flest fans op ad Alpe d'Huez. Alle fokuserer på, at der er nogle få individer, der buher lidt og opfører sig dårligt. Der er eddermaneme også mange, der står og hepper - sågar franskmænd.«

»Jeg havde set frem til at køre op ad Alpe d'Huez, men jeg kørte sammen med to Sky-gutter i min gruppe, og det var en af de værste oplevelser, jeg har haft op ad Alpe d'Huez. I stedet for at heppe fik vi bare konstant buh-håb.«

»Jeg tror, at det skyldes alle de dårlige ting, der er sket tidligere - og den usikkerhed. Og lige nu gør de det helt åbenlyst så godt, og det er nok bare det. Jeg synes, det er unfair, når det bliver rettet mod hele holdet.«

»Jeg tror, det er hårdt for Sky at høre alle de ting på ruten. Og det er virkelig unfair overfor mange af dem. Det er helt åbenlyst ikke de bedste omstændigheder at gå ind til løbet under, men jeg synes ikke, at nogen fortjener at blive buhet ud. Vi er alle herude for at gøre vores arbejde og gøre det bedste, vi kan.«

»Franskmændene er ikke store Sky-fans. Det er ærgerligt. Folk er sure på Froome, fordi hans sag (om brug af astmamedicinen salbutamol, red.) tog så lang tid, og det er en smule irriterende. Ja, jeg synes, at det er unfair.«

