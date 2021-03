Dopingen flød i stride strømme i 90ernes cykelfelt, og Jesper Skibby var en af storforbrugerne. Med katastrofale bivirkninger til følge.

Misbruget var så slemt, at hans læge var i chok, da han opdagede omfanget.

Det afslører eksrytteren til B.T. i forbindelse med biografien 'Engang var jeg Jesper Skibby', som netop er udkommet.

»Vi havde den her russiske læge på TVM-holdet, Andrei Mikhailov, som en dag bare helt umotiveret midt i en samtale stirrede på mig og sagde: 'Jesper. You have a FUCKING strong body'.«

Jesper Skibby i hjemmet i Gilleleje. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jesper Skibby i hjemmet i Gilleleje. Foto: Nils Meilvang

Den berygtede læge kunne ganske simpelt ikke forstå, hvordan den danske cykelrytters krop kunne klare det omfattende misbrug:

»Jeg tænkte, 'hvad fanden mener han?'. Men han havde jo ret – jeg havde udsat den for så mange sindssyge ting, men den fungerede endnu.«

Modsat den gængse opfattelse var det ikke lægerne, som udstyrede rytterne med dopingen. Det skaffede Skibby og co. selv – og så stod de klar med gode råd, vejledning og en løftet pegefinger:

»Hvis jeg ikke havde haft en læge på cykelholdet, så havde jeg ligget på en kirkegård. Så havde der ikke været nogen grænser for, hvad jeg og sikkert mange andre havde proppet i os for at vinde cykelløb,« fortæller Jesper Skibby i bogen.

Jesper Skibby kørte i ni år for det hollandske TVM-mandskab. Her fotograferet i 1994. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Jesper Skibby kørte i ni år for det hollandske TVM-mandskab. Her fotograferet i 1994. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Den manglende stopklods hos den danske profil var så slem, at hans krop til sidst stod af. Presset til det yderste.

TVM-holdets læge, Joost de Maeseneer, slog i bordet og forlangte, han droppede de forbudte midler.

»'Nu stopper du, Jesper', sagde han. 'Hvad tager du? Det ser helt galt ud',« gengiver Jesper Skibby røflen i biografien.

Hans system var så proppet med skidt og farlige stoffer, at Jesper Skibby to gange ugentligt måtte levere blodprøver og få renset sine nyrer hos den belgiske holdlæge.

Den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby indrømmer i 2006 sit dopingmisbrug. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby indrømmer i 2006 sit dopingmisbrug. Foto: Jeppe Michael Jensen

Men det havde en fuldstændig forskruet effekt på hans misbrug. For var det bare så simpelt at få kroppen til at fungere igen?

»Da min nyre stod af, var jeg helt fucked. Men da behandlingen gik i gang, tænkte jeg 'nå – var det virkelig så nemt at få den startet igen?'« siger han og fortsætter:

»Så skal jeg da bare tage noget mere! Allerede der ligget det jo latent i en, at man i bund og grund er misbruger. Hvis der er noget, jeg ikke havde, så var det en stopklods.«

Jesper Skibbys omfattende dopingmisbrug fortsatte, da han i karrierens efterår vendte hjem til det nystartede danske cykelhold Memory Card-Jack & Jones. Dog uden deres vidende.

Flemming Østergaard satte en stopper for Jesper Skibbys stofmisbrug, da den tidligere cykelrytter var ansat i Parken. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Flemming Østergaard satte en stopper for Jesper Skibbys stofmisbrug, da den tidligere cykelrytter var ansat i Parken. Foto: NILS MEILVANG

»Der var jeg også på doping, men ingen vidste en skid om det. Jeg klarede det hele selv.«

Efter karrieren overtog det ene misbrug det andet. Jesper Skibby skiftede de forbudte stoffer ud med valium.

Han endte i et omfattende stofmisbrug og en mental nedtur, som to gange var ved at koste ham livet.

Men han kæmpede sig tilbage til livet og fandt sin nye identitet – blandt andet takket være Flemming Østergaard. Læs mere om det her.