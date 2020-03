Den colombianske supersprinter Fernando Gaviria kan endelig ånde lettet op.

Efter en måned på et hospital i Abu Dhabi, hvor UAE Team Emirates-rytteren blev indlagt efter at være blevet testet positiv for coronavirus, er han endelig blevet udskrevet.

Det meddeler den 25-årige cykelstjerne på sin Instagram-profil. (Du kan se opslaget nederst i artiklen.)

»Tak til hele sundhedspersonalet, som tog vare på mig, for deres fantastiske arbejdsindsats og dedikation. De sidste prøver var negative, og lægerne har nu givet mig grønt lys,« skriver han i opslaget.

25-årige Fernando Gaviria.

I februar ramte corona-konsekvenserne for alvor international cykelsport, da løbet UAE Tour blev aflyst før tid, mens flere World Tour-hold blev fanget i De Forenede Arabiske Emirater.

Foruden UAE Team Emirates var Cofidis, Groupama-FDJ og Gazprom-Rusvelo ligeledes i 14 dages karantæne i landet, inden de kunne rejse hjem igen.

I den forbindelse var danske Michael Mørkøv ved at miste muligheden for at køre VM i banecykling, hvor han i øvrigt vandt guld i parløb sammen med Lasse Norman Hansen. Efter at have deltaget ved etapeløbet i Abu Dhabi, blev han isoleret på sit hotelværelse, inden han kunne blive testet for coronavirus.

Fernando Gaviria er ikke den eneste cykelrytter, der har måttet sætte cyklingen på stand-by den seneste måned. Den norske rytter Sven Erik Bystrøm har nemlig været fanget i en usædvanlig og bizar situation, hvor den 28-årige cykelrytter har måttet sidde isoleret i hele fire uger på grund af frygt for coronavirus.

Et af de få cykelløb, som fortsat ikke er aflyst eller udskudt, er årets Tour de France, som efter planen fortsat skal køres fra 27. juni til 19. juli.

Arrangøren bag touren, ASO, har stadig ikke har meldt noget ud i den forbindelse.