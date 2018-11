Hvad husker du som det største comeback i 2018? Føj cykelrytteren Stig Broeckx til din liste. Og måske endda øverst.

Den belgiske cykelrytter blev i 2016 ramt af en motorcykel under et løb og tilbragte et halvt år i koma. Der gik lang tid, før der kom noget, der mindede om gode nyheder. Og lørdag blev det vildeste comeback dokumenteret.

To og et halvt år efter den forfærdelige er Stig Broeckx tilbage på en cykel.

På Instagram har den nu 28-årige belgier delt billeder fra en tur på mountainbike.

Der er ikke kommet meget nyt ud omkring de følger, Stig Broeckx har fået efter det voldsomme styrt tilbage i slutningen af maj 2016.

Under Tour of Belgium i 2016 styrtede en række ryttere som følge af en dårligt ført motorcykel. Værst gik det ud over Stig Broeckx, der hurtigt blev lagt i koma, og siden fulgte sparsomme og oftest dårlige nyheder omkring cykelrytteren.

Godt en måned efter styrtet kunne Broeckx' hold, Lotto-Soudal, meddele efter samtaler med rytterens læger, at der var dystre udsigter.

Stig Broeckx responderede hverken på lys eller bevægelse, og det blev kaldt sikkert, at han ville få alvorlige hjerneskader. Derudover lød det, at han var gået i vegetativ tilstand, og det var usikkert, om han nogensinde ville komme til bevidsthed.