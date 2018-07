Fra fjerdepladsen til en 12. plads og næsten fem minutter efter den gule førertrøje.

Astanas danske holdkaptajn, Jakob Fuglsang, blev på onsdagens bjergetape sat godt og grundigt til vægs af Team Sky, da det hele spidsede til med få kilometer tilbage af etapen. Efterfølgende forsøgte Bjarne Riis i TV2s studie at give sit bud på, hvorfor den danske rytter var gået kold og kom i mål som nummer 26, knap fire minutter efter Geraint Thomas. Her lød det fra Riis:

»Teknisk og taktisk kørte Jakob og hans hold fremragende i dag. Der er ikke noget at sætte på det overhovedet. Tværtimod. Jeg synes, det var blændende, som de kørte alle sammen. Desværre slukker han 10 kilometer fra mål, og hvad er årsagen til det? Vi kan jo kun gætte, ikke også?,« lød det fra Riis, der fortsatte:

»Mit bedste bud er, at de ikke har nok erfaring med Jakob. Jeg vil tro, at Jakob er et-to kilo lettere, det vil sige, at han har et, to procent fedt mindre. Hvis vi så tager to hårde bjergetaper, som de har kørt her, vil det sige, at han har mindre reserve at tage af. Det kan være. Det kan også være, jeg tager fejl. Men det kan være, at han så brænder hurtigere ned til bunden af sine depoter, og så slukker han desværre her, fordi han ikke er fyldt nok op i løbet af dagen.«

Den årsagsforklaring bliver revset af den anden tidligere toprytter Michael Rasmussen.

Riis analysis of @jakob_fuglsang "Maybe he is 2 kg lighter and has lower 1-2% lower body fat than before and @AstanaTeam doesn't have experience with him" #BSalert He's on his 6th season and for the record. You don't need more body fat not to bonk. Riis guess work at it's worst. — Michael Rasmussen (@MRasmussen1974) 18. juli 2018

»Riis' analyse af Jakob Fuglsang: 'Måske er han to kilo lettere, og han har 1-2 procent lavere fedtprocent end tidligere, og Astana har ikke erfaring med ham. #bullshitalert. Han er i gang med sin sjette sæson, og en anden ting er: Du skal ikke have mere fedt for ikke at gå død. Gætværk fra Riis, når det er værst,« skriver Michael Rasmussen på Twitter.

Jakob Fuglsang har ikke givet interview om sin etape onsdag, men Astana har fået en reaktion fra den slagne dansker. Den kan du læse her.