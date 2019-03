Den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen fortæller, at det udstyr, han brugte til at dope sig med, er blevet brugt i den nye dopingskandale med udspring i Østrig.

Det fortæller han til norske VG.

Der er tale om en blodcentrifuge, som blev brugt til bloddoping, og som i sidste uge fældede fem langrendsløbere ved ski-VM i Seefeld - heriblandt Max Hauke, der blev fanget i færd med at dope sig.

»Jeg husker ikke helt nøjagtigt, hvor mange gange, jeg brugte maskinen, men det var nok omkring 10-12 gange. Blodet blev trukket ud, man tilsatte derefter glycerol, så blodet kunne fryses ned og gøres langtidsholdbart,« siger Michael Rasmussen til VG.

Max Hauke. Foto: BARBARA GINDL

Maskinen tilhører i dag Mark Schmidt, der er hovedmand i den nye dopingskandale. Det er ham, der sættes i forbindelse med Max Hauke og yderligere fire langrendsløberes anholdelse for brug af doping samt cykelrytterne Stefan Denifl og Georg Preidler, der henholdsvis søndag og mandag er stået frem som dopingsyndere.

Mark Schmidt blev onsdag anholdt i Erfurt i Tyskland, hvor politiet også slog til udover i Seefeld.

Schmidt var en del af af dopingskandalen på det tidligere cykelhold Gerolsteiner, hvor Bernhard Kohl blev taget for EPO i 2008 kort efter, han vandt bjergtrøjen og blev nummer tre i Tour de France.

Bernhard Kohls manager i 2008 hed Stefan Matschiner. Han skaffede Kohl de ulovlige stoffer og var indehaver af selvsamme blodcentrifuge, som Mark Schmidt er blevet fanget med.

Georg Preidler. Foto: Matthew Childs

Faktisk var det Matschiner, der gav Schmidt blodcentrifugen i 2010. Og Michael Rasmussen har ifølge VG fået bekræftet, at der er tale om samme maskine, da han har været i kontakt med Matschiner.

For selv samme Matschiner var også manager for Michael Rasmussen, da hans dopingsag udfoldede sig i 2007.

Den verserende dopingsag i Østrig og Tyskland får muligvis nye syndere til at stå frem i de kommende dage.

Flere medier melder om, at et større antal atleter har været kunder hos Mark Schmidt. Süddeutsche Zeitung mener at vide, at op mod 75 atleter er involveret, mens tallet hos Bild er op mod 100 atleter.