Èn af de kendte danske Tour de France-stemmer har truffet en spændende beslutning.

Brian Nygaard har de seneste somre været én af stemmerne i TV2's Tour de France-kommentering. Men nu foretager den 45-årige cykelekspert, der for nyligt blev far til tvillinger, et bemærkelsesværdigt karriereskift.

For på Twitter har den populære kommentator mandag delt en stor nyhed - og det er uvist, hvilken konsekvens den får for hans fremtid hos TV2.

»Her er nogle personlige nyheder. Min familie og jeg flytter til Californien, hvor vi skal drive en vingård. Hvorfor? Fordi drømme faktisk går i opfyldelse indimellem.«

Some personal news

My family and I are moving to California to run a winery. Why? Because dreams actually come true sometimes.

Does this mean goodbye to cycling? Yes and no, but more on that later..

See you around if you come to Sonoma. pic.twitter.com/BU6lFdUIjJ — Brian Nygaard (@nygaardbn) February 3, 2020

»Betyder dette farvel til cykling? Ja og nej, men mere om det senere. Vi ses, hvis I kommer til Sonoma (by i Californien, red.),« skriver Brian Nygaard, der i årevis har boet i Italien.

Han har tidligere været pressechef for flere af de store professionelle cykelhold - heriblandt Bjarne Riis' CSC-hold og Team Sky.

Ved siden af kommentator-jobbet hos TV2 har Brian Nygaard også skrevet for Weekendavisen.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Brian Nygaard og TV2.