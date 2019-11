UCI sanktionerer Kristijan Durasek med karantæne i fire år for brud på antidopingreglerne fra 2016 til 2019.

Den kroatiske cykelrytter Kristijan Durasek er onsdag blevet straffet med fire års karantæne for brud på antidopingreglerne.

Det skriver Den Internationale Cykelunion (UCI) på sin hjemmeside.

Den 32-årige kroat, der indtil maj i år har kørt for World Tour-holdet UAE Team Emirates, skulle have forbrudt sig mod reglerne i perioden fra 2016 til 2019.

Det er de østrigske myndigheder, der har indleveret de oplysninger, der har ført til karantænen. Oplysningerne er kommet frem i den såkaldte Operation Aderlass (Operation Åreladning, red.).

Tilbage i oktober udstedte UCI karantæne til de to slovenere Borut Bozic og Kristijan Koren, der begge er tilknyttet Bahrain-Merida-holdet som henholdsvis sportsdirektør og rytter, for deres medvirken i 'Operation Aderlass'.

De to fik en straf på to års karantæne for at have forbrudt sig mod antidopingreglementet i 2011 og 2012.

Operationen har også kostet den tyske træner i speedskating Robert Lehman-Dolle jobbet.

Han har siden maj været under lup i Operation Aderlass, og tidligere onsdag oplyste Det olympiske træningscenter (OSP) i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet dpa, at Lehman-Dolle mister jobbet med øjeblikkelig virkning.

/ritzau/